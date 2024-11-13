Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Dịch vụ quảng cáo

Livestream bán hàng sản phẩm mi giả và các sản phẩm khác của công ty

Phối hợp quay chụp video cho kênh Tiktok

Có trợ live hỗ trợ

Nhãn hàng đã có doanh số ổn định và danh tiếng trên thị trường

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, LGBT từ 18-30 tuổi

Ưu tiên các bạn hoạt ngôn, không nói giọng địa phương, chất giọng nhẹ nhàng dễ nghe

Tự tin trước ống kính, nhanh nhẹn

Khuôn mặt ưa nhìn, mắt đẹp là 1 lợi thế

Được Hưởng

Lương cứng: 9 - 11tr tuỳ năng lực + hoa hồng

Đóng BHYT, BHXH, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển

