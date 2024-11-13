Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN

Dịch vụ quảng cáo

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Livestream bán hàng sản phẩm mi giả và các sản phẩm khác của công ty
Phối hợp quay chụp video cho kênh Tiktok
Có trợ live hỗ trợ
Nhãn hàng đã có doanh số ổn định và danh tiếng trên thị trường

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, LGBT từ 18-30 tuổi
Ưu tiên các bạn hoạt ngôn, không nói giọng địa phương, chất giọng nhẹ nhàng dễ nghe
Tự tin trước ống kính, nhanh nhẹn
Khuôn mặt ưa nhìn, mắt đẹp là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9 - 11tr tuỳ năng lực + hoa hồng
Đóng BHYT, BHXH, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

