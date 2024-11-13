Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Livestream bán hàng sản phẩm mi giả và các sản phẩm khác của công ty
Phối hợp quay chụp video cho kênh Tiktok
Có trợ live hỗ trợ
Nhãn hàng đã có doanh số ổn định và danh tiếng trên thị trường
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, LGBT từ 18-30 tuổi
Ưu tiên các bạn hoạt ngôn, không nói giọng địa phương, chất giọng nhẹ nhàng dễ nghe
Tự tin trước ống kính, nhanh nhẹn
Khuôn mặt ưa nhìn, mắt đẹp là 1 lợi thế
Ưu tiên các bạn hoạt ngôn, không nói giọng địa phương, chất giọng nhẹ nhàng dễ nghe
Tự tin trước ống kính, nhanh nhẹn
Khuôn mặt ưa nhìn, mắt đẹp là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 9 - 11tr tuỳ năng lực + hoa hồng
Đóng BHYT, BHXH, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật Việt Nam
Đóng BHYT, BHXH, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật Việt Nam
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
