Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam

Mức lương
14 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Khu đô thị CEO Quốc Oai, Khu đô thị CEO, Quốc Oai, Hà Nội, Huyện Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức.
Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.
Quay phim chụp ảnh sản phẩm, sự kiện công ty
Tìm tư liệu và dựng các clip content có sẵn.
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.
Hỗ trợ các công việc khác trong team truyền thông nội bộ
Chụp ảnh, quay Video, biên tập Video, quản trị các kênh Video của Công ty.
Xử lý hậu kỳ : Xử lý hình ảnh, âm thanh, kỹ xảo…
Thời gian:8h00 - 17h30 Thứ 2 - Thứ 7, Nghỉ Chủ Nhật hàng tuần
Địa chỉ: Khu Đô Thị CEO Sài Sơn Quốc Oai Hà Nội Hà Nội

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm cùng lĩnh vực và chuyên môn. Có kinh nghiệm trong mảng thẩm mỹ, làm đẹp, dược phẩm....
Nam/ Nữ: Từ 26 - 32 tuổi
Ưu tiên các bạn gần văn phòng công ty tại Quốc Oai
Sử dụng tốt các loại máy ảnh, máy quay phim bán chuyên;
Có khả năng biên tập, có kỹ thuật quay phim
Mắt thẩm mỹ cao, phong cách sáng tạo đa dạng;
Chăm chỉ, chịu khó, tâm huyết trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 14.000.000 - 15.000.000 VND/ tháng (có thể deal hơn nếu kinh nghiệm phù hợp) + thưởng
Thưởng lương tháng thứ 13
Bảo hiểm và các chính sách đãi ngộ: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành
Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 27, ngõ 616 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

