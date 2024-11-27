Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu đô thị CEO Quốc Oai, Khu đô thị CEO, Quốc Oai, Hà Nội, Huyện Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức.

Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.

Quay phim chụp ảnh sản phẩm, sự kiện công ty

Tìm tư liệu và dựng các clip content có sẵn.

Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.

Hỗ trợ các công việc khác trong team truyền thông nội bộ

Chụp ảnh, quay Video, biên tập Video, quản trị các kênh Video của Công ty.

Xử lý hậu kỳ : Xử lý hình ảnh, âm thanh, kỹ xảo…

Thời gian:8h00 - 17h30 Thứ 2 - Thứ 7, Nghỉ Chủ Nhật hàng tuần

Địa chỉ: Khu Đô Thị CEO Sài Sơn Quốc Oai Hà Nội Hà Nội

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm cùng lĩnh vực và chuyên môn. Có kinh nghiệm trong mảng thẩm mỹ, làm đẹp, dược phẩm....

Nam/ Nữ: Từ 26 - 32 tuổi

Ưu tiên các bạn gần văn phòng công ty tại Quốc Oai

Sử dụng tốt các loại máy ảnh, máy quay phim bán chuyên;

Có khả năng biên tập, có kỹ thuật quay phim

Mắt thẩm mỹ cao, phong cách sáng tạo đa dạng;

Chăm chỉ, chịu khó, tâm huyết trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 14.000.000 - 15.000.000 VND/ tháng (có thể deal hơn nếu kinh nghiệm phù hợp) + thưởng

Thưởng lương tháng thứ 13

Bảo hiểm và các chính sách đãi ngộ: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành

Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam

