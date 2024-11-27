Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam
- Hà Nội:
- Khu đô thị CEO Quốc Oai, Khu đô thị CEO, Quốc Oai, Hà Nội, Huyện Quốc Oai
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 14 - 15 Triệu
Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức.
Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.
Quay phim chụp ảnh sản phẩm, sự kiện công ty
Tìm tư liệu và dựng các clip content có sẵn.
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.
Hỗ trợ các công việc khác trong team truyền thông nội bộ
Chụp ảnh, quay Video, biên tập Video, quản trị các kênh Video của Công ty.
Xử lý hậu kỳ : Xử lý hình ảnh, âm thanh, kỹ xảo…
Thời gian:8h00 - 17h30 Thứ 2 - Thứ 7, Nghỉ Chủ Nhật hàng tuần
Địa chỉ: Khu Đô Thị CEO Sài Sơn Quốc Oai Hà Nội Hà Nội
Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ: Từ 26 - 32 tuổi
Ưu tiên các bạn gần văn phòng công ty tại Quốc Oai
Sử dụng tốt các loại máy ảnh, máy quay phim bán chuyên;
Có khả năng biên tập, có kỹ thuật quay phim
Mắt thẩm mỹ cao, phong cách sáng tạo đa dạng;
Chăm chỉ, chịu khó, tâm huyết trong công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương tháng thứ 13
Bảo hiểm và các chính sách đãi ngộ: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành
Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
