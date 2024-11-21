Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH đầu tư XD XNK Trường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH đầu tư XD XNK Trường Phát
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty TNHH đầu tư XD XNK Trường Phát

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 71, đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lên kế hoạch truyền thông phù hợp yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp
- Phụ trách các kênh truyền thông thông tin nội bộ,...
- Phụ trách biên tập các ấn phẩm nội bộ, các tài liệu, hướng dẫn truyền thông nhằm gia tăng tinh thần tự hào, nâng cao kiến thức về nhận diện, phát triển thương hiệu cho CBNV và giao tiếp với khách hàng, cộng đồng
- Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các event nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết trong tập thể cán bộ nhân viên
- Tham gia tổ chức các sự kiện truyền thông của công ty, các họat động từ thiện xã hội và tham gia các hoạt động PR chung khác
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc lĩnh vực có liên quan
- Có kiến thức về hoạt động marketing, và triển khai event
- Kĩ năng giao tiếp tốt; Khả năng sáng tạo và phân tích; chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH đầu tư XD XNK Trường Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch hàng năm
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Khám sức khỏe định ký hàng năm
Thưởng lễ, hiệu quả kinh doanh theo quy định
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư XD XNK Trường Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH đầu tư XD XNK Trường Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: |

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

