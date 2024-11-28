Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MEMYMIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Sky Land Đường Nguyễn Bá Khoản, P. Trung Hòa,Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc

Lên kế hoạch sản xuất nội dung ( 90% bán hàng, 10% branding) trên các kênh mạng xã hội của thương hiệu (bao gồm: Facebook, Tiktok...)

Đảm bảo việc sản xuất và đăng tải nội dung đúng tiêu chuẩn thương hiệu và theo đúng tiến độ đề ra.

Phân tích và báo cáo kết quả cho cấp trên.

Sản xuất nội dung đúng tiêu chuẩn thương hiệu và có sức thuyết phục đối với khách hàng, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và deadline

Đưa ra các ý tưởng về sáng tạo nội dung để tăng tỉ lệ chuyển đổi cũng giúp team đạt được các mục tiêu marketing.

Cộng tác với team thiết kế và sản xuất để sáng tạo nội dung, bao gồm cả quay chụp và viết copy theo brief.

Quản lý kho hình ảnh và thiết kế của thương hiệu mình phụ trách.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Social media và sản xuất nội dung Thời trang dạng chuyển đổi.

Có kỹ năng quay, chụp, dựng video thời trang tốt.

Có khả năng sáng tạo nội dung ( biết sử dụng AI là 1 lợi thế)

Sáng tạo và nhanh nhạy với trends trên social media.

Nắm bắt được các dạng media chuyển đổi bán hàng tốt hiện tại.

Yêu thích thời trang, có gu thẩm mỹ.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình.

Tại CÔNG TY TNHH MEMYMIND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 - 18M

Thưởng KPI theo tháng, quý và năm, thưởng lễ, Tết, các chế độ hiếu, hỷ, team building, lương tháng 13 và các chế độ khác theo quy định của Luật lao động.

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (thứ 7 được làm việc tại nhà), từ 8h30 sáng đến 17h30 chiều.

Được đào tạo về kỹ năng trong công việc giúp phát huy hết khả năng.

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và có nhiều cơ hội thể hiện bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEMYMIND

