Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 47 Nguyễn Tuân,Hà Nội

CÔNG VIỆC CHÍNH:

Sản phẩm: Dược phẩm nam khoa, (Làm việc trực tiếp cùng chuyên gia, bác sĩchuyên môn)

Chạy Ads theo kế hoạch và ngân sách được giao theo dịch vụ

Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, kết hợp với bộ phận Content order dữ liệu quảng cáo.

Quản lý mạng xã hội trên nền tảng facebook,...

Độ tuổi: 20 - 27

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm

Có kinh nghiệm chạy vpcs là 1 lợi thế

Biết đo lường hiệu quả và bám sát KPI

Có trách nhiệm với ngân sách quảng cáo và mục tiêu công việc được giao

Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10 - 30tr ( lương cứng 7,5tr + thưởng + % doanh số)

Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng tháng của công ty.

Được cung cấp thiết bị làm việc

Môi trường làm việc: Trẻ, chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội trình thăng tiến lên leader, trưởng phòng,...

Được thỏa sức học tập phát triển bản thân và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Phúc lợi đầy đủ: bảo hiểm, nghỉ lễ, tết, thưởng cuối năm, quà tặng cá nhân

Teambuilding, du lịch hàng năm, sự kiện nội bộ thú vị

Thưởng nóng, thưởng theo KPI, thưởng sáng kiến và cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP

