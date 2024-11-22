Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/12/2024
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 47 Nguyễn Tuân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

CÔNG VIỆC CHÍNH:
Sản phẩm: Dược phẩm nam khoa, (Làm việc trực tiếp cùng chuyên gia, bác sĩchuyên môn)
Chạy Ads theo kế hoạch và ngân sách được giao theo dịch vụ
Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, kết hợp với bộ phận Content order dữ liệu quảng cáo.
Quản lý mạng xã hội trên nền tảng facebook,...

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20 - 27
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm
Có kinh nghiệm chạy vpcs là 1 lợi thế
Biết đo lường hiệu quả và bám sát KPI
Có trách nhiệm với ngân sách quảng cáo và mục tiêu công việc được giao

Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10 - 30tr ( lương cứng 7,5tr + thưởng + % doanh số)
Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng tháng của công ty.
Được cung cấp thiết bị làm việc
Môi trường làm việc: Trẻ, chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội trình thăng tiến lên leader, trưởng phòng,...
Được thỏa sức học tập phát triển bản thân và nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Phúc lợi đầy đủ: bảo hiểm, nghỉ lễ, tết, thưởng cuối năm, quà tặng cá nhân
Teambuilding, du lịch hàng năm, sự kiện nội bộ thú vị
Thưởng nóng, thưởng theo KPI, thưởng sáng kiến và cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: SB01-230+232, Dự án khu đô thị Gia Lâm - Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

