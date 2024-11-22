Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 47 Nguyễn Tuân,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
CÔNG VIỆC CHÍNH:
Sản phẩm: Dược phẩm nam khoa, (Làm việc trực tiếp cùng chuyên gia, bác sĩchuyên môn)
Chạy Ads theo kế hoạch và ngân sách được giao theo dịch vụ
Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, kết hợp với bộ phận Content order dữ liệu quảng cáo.
Quản lý mạng xã hội trên nền tảng facebook,...
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 20 - 27
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm
Có kinh nghiệm chạy vpcs là 1 lợi thế
Biết đo lường hiệu quả và bám sát KPI
Có trách nhiệm với ngân sách quảng cáo và mục tiêu công việc được giao
Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 10 - 30tr ( lương cứng 7,5tr + thưởng + % doanh số)
Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng tháng của công ty.
Được cung cấp thiết bị làm việc
Môi trường làm việc: Trẻ, chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội trình thăng tiến lên leader, trưởng phòng,...
Được thỏa sức học tập phát triển bản thân và nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Phúc lợi đầy đủ: bảo hiểm, nghỉ lễ, tết, thưởng cuối năm, quà tặng cá nhân
Teambuilding, du lịch hàng năm, sự kiện nội bộ thú vị
Thưởng nóng, thưởng theo KPI, thưởng sáng kiến và cống hiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP
