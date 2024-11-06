Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/11/2024
Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Dịch vụ quảng cáo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: VIC22 – Vinhomes Golden River – Số 02 Tôn Đức Thắng, Quận 1

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chào bán các hình thức quảng cáo Out of Home (OOH) bao gồm Billboard nội đô/quốc lộ, quảng cáo trên các màn hình LED nội đô, màn hình LED/hộp đèn/xe đẩy hành lý sân bay...
- Giúp khách hàng xây dựng phương án truyền thông hiệu quả nhất dựa trên tình hình trao đổi thực tế và nhu cầu, mục tiêu của khách hàng, trao đổi với khách hàng để hiểu về cơ cấu tổ chức, sản phẩm, thương hiệu, thị trường, kế hoạch marketing của khách hàng.
- Tư vấn, thuyết trình các sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng;
- Báo giá, đàm phán, ký kết Hợp đồng và chịu trách nhiệm triển khai Hợp đồng;
- Kiểm tra phương án phát quảng cáo, thời gian phát sóng, rà soát tiến độ thực hiện, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch;
- Tích cực xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng nhằm khai thác cơ hội hợp tác kinh doanh lâu dài. Chăm sóc, gia hạn gia tăng Hợp đồng với khách hàng;
- Báo cáo, lập kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm theo mẫu của công ty ban hành.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng, Ưu tiên: chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kinh tế, Marketing...
- Nam/Nữ, tuổi từ 20-40, ngoại hình ưa nhìn. Nữ cao 1m58 trở lên, Nam cao 1m70 trở lên.
- Tối thiểu 2 năm kn tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kn làm việc trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, marketing,...
- Thành thạo phần mềm vi tính văn phòng, như: Word, Excel, Power Point...
- Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tối thiểu từ 15-25tr và không giới hạn (Lương cơ bản + lương định mức+ % hoa hồng trực tiếp trên hợp đồng mang về)
- Thưởng không giới hạn (Top Sales, Hot bonus, thưởng quý, thưởng năm...)
- Chế độ Lễ, Tết, phép năm, tháng lương thứ 13,14,...
- Cơ hội huấn luyện:
Được tham gia các khoá training về kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quảng cáo và truyền thông, tham gia các lớp học phát triển khả năng lãnh đạo, đào tạo quản lý cấp trung nhằm phát triển và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng Hà Nội (Head office): Số 65 Hàm Long – phường Hàng Bài – quận Hoàn Kiếm – TP Hà Nội - Văn phòng Hồ chí Minh: VIC22 – Vinhomes Golden River – Số 02 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

