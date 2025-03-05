Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 68/23 Tp Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, HN., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Chạy quảng cáo mang về số data đạt mục tiêu yêu cầu từ kênh Tiktok

- Đọc hiểu và đề xuất nội dung tối ưu chỉ số ads

- Nghiên cứu thị trường

- Đo lường chỉ số báo cáo ads, đề xuất mở rộng kênh tăng hiệu quả tiếp cận khách hàng

- Phối hợp cùng team marketing xử lý các đầu mục công việc

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm triển khai chạy quảng cáo ít nhất 1 năm trên nền tảng Tiktok. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy đông y, trà trên Tiktok.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8-10tr + hoa hồng (Tổng ngân sách chạy ads 1 tháng ít nhất là 1 tỷ). Đảm bảo thu nhập tối thiểu 20tr/ tháng nếu đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Miễn phí vé xe tại DN

- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn & kỹ năng mềm để phát triển thành nhân sự xuất sắc và phát triển lên vị trí leader, trưởng phòng Marketing theo lộ trình

- Được đào tạo thêm về kỹ năng nghiên cứu thị trường và chạy quảng cáo: nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, tối ưu chi phí quảng cáo,..

- Được trao quyền, chủ động xử lý công việc và làm việc với phòng Marketing chuyên nghiệp đầy đủ nhân sự: Content, thiết kế, quay dựng

- Được làm việc trong không gian thoáng đãng

- Thưởng cuối năm + Teambuilding 1 năm/ 1 lần cùng công ty

- Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, chủ doanh nghiệp có rất nhiều kinh nghiệm làm trong ngành hàng này, có tư duy về tệp khách hàng, sẵn sàng hướng dẫn đào tạo cho nhân sự.

- Linh hoạt thời gian làm việc trong một số trường hợp: họp nhóm,...

- Khi có việc cá nhân cần xin nghỉ được phê duyệt nhanh chóng, không cần thông qua nhiều người, phòng ban

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin