Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 98 Hoàng Trọng Mậu, Him lam, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Phụ giúp bác sĩ trong quá trình thực hiện dịch vụ
Sắp xếp khu vực ghế điều trị phụ trách, chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ dụng cụ và vật liệu
Có kỹ năng giao tiếp tốt, cầu tiến, cẩn thận
Làm các công việc khác theo hướng dẫn của bác sĩ
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp Y sỹ, Điều dưỡng thẩm mỹ
Đã có kinh nghiệm tại vị trí tương đương tối thiểu 1 năm
Giới tính: Nữ; Độ tuổi: 23-40 tuổi
Phù hợp văn hóa công ty: kỉ luật, nhiệt tình hỗ trợ, chủ động trong công việc
Dự định gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 8.000.000-12.000.000 VNĐ + Phụ cấp+ Thưởng + % dịch vụ
Thưởng lễ, tết, du lịch theo cơ chế công ty
Địa điểm làm việc:
Thời gian làm việc:
T2-T7: Từ 09h-18h, nghỉ trưa 1 tiếng
Chủ nhật: 13h-18h
Nghỉ 2 ngày/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
