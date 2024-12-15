Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 98 Hoàng Trọng Mậu, Him lam, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Phụ giúp bác sĩ trong quá trình thực hiện dịch vụ

Sắp xếp khu vực ghế điều trị phụ trách, chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ dụng cụ và vật liệu

Có kỹ năng giao tiếp tốt, cầu tiến, cẩn thận

Làm các công việc khác theo hướng dẫn của bác sĩ

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp Y sỹ, Điều dưỡng thẩm mỹ

Đã có kinh nghiệm tại vị trí tương đương tối thiểu 1 năm

Giới tính: Nữ; Độ tuổi: 23-40 tuổi

Phù hợp văn hóa công ty: kỉ luật, nhiệt tình hỗ trợ, chủ động trong công việc

Dự định gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8.000.000-12.000.000 VNĐ + Phụ cấp+ Thưởng + % dịch vụ

Thưởng lễ, tết, du lịch theo cơ chế công ty

Địa điểm làm việc:

Thời gian làm việc:

T2-T7: Từ 09h-18h, nghỉ trưa 1 tiếng

Chủ nhật: 13h-18h

Nghỉ 2 ngày/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin