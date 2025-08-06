Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ RATIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 391E Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Chuẩn bị, nhắc nhở bệnh nhân trước khi khám và điều trị.

Giúp kiểm soát nhiễm trùng bằng cách khử trùng dụng cụ, thiết lập khay dụng cụ, chuẩn bị vật liệu và hỗ trợ các thủ tục Nha khoa.

Hỗ trợ nha sĩ trong việc quản lý cấp cứu y tế và nha khoa khi cần thiết.

Hỗ trợ vệ sinh răng miệng cho bệnh nhân và làm các các thủ tục khi cần thiết.

Cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân.

Ghi thông tin điều trị trong hồ sơ bệnh nhân.

Hỗ trợ chụp X-quang để phục vụ chẩn đoán nha khoa khi được yêu cầu, lau chùi thiết bị chụp X-quang nha khoa.

Cung cấp cho bệnh nhân thông tin về vệ sinh răng miệng, chăm sóc sức khỏe răng miệng và các chương trình kiểm soát mảng bám.

Thu thập và ghi lại lịch sử y tế và nha khoa của bệnh nhân.

Cung cấp hướng dẫn sau phẫu thuật nha khoa theo chỉ dẫn của nha sĩ.

Giữ cho miệng của bệnh nhân khô ráo và sạch sẽ trong quá trình điều trị bằng cách sử dụng máy hút hoặc các thiết bị khác.

Lên lịch trình nhiệm vụ tại phòng khám.

Đặt hàng vật tư nha khoa và giữ thiết bị trong kho, đảm bảo sạch sẽ. Luôn đảm bảo chất lượng, an toàn và sự hài lòng của người bệnh cung cấp dịch vụ.

Các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản tại bệnh viện.

Sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.

Các quy chế, nhiệm vụ chức năng của lĩnh vực điều dưỡng.

Sử dụng các vật tư tiêu hao dùng đủ cho người bệnh trong quá trình điều trị.

Tham gia lĩnh, quản lý vật tư, thuốc hóa chất, văn phòng phẩm tại vị trí làm việc.

Tham gia làm thống kê, báo cáo cuối tháng.

Tham gia bảo quản và kiểm tra định kì các phương tiện, thiết bị dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn.

Thực hiện công việc khác theo sự phân công của điều dưỡng trưởng khoa.

Tham gia đào tạo liên tục.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng Điều dưỡng trở lên (ưu tiên người có kinh nghiệm và có CCHN)

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Spa, Thẩm mỹ, Phòng khám;

Kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe;

Có kỹ năng hiểu tâm lý khách hàng; Tận tâm, trung thực, trách nhiệm, có tinh thần học hỏi.

Có kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và đưa ra quyết định trong nhiều trường hợp.

Có kiến thức tốt về y khoa tổng quan

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, Điềm tĩnh, kiên nhẫn, trung thực

Tôn trọng người bệnh và người nhà người bệnh.

Theo dõi chăm sóc người bệnh toàn diện, liên tục, đảm bảo sự hài lòng, chất lượng và an toàn.

Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng cơ bản (Word, Excel, Gmail, Google Drive...)

Khả năng tổng hợp thông tin tốt

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ RATIO Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm theo quy định của Luật BHXH.

Thưởng Lễ, tết theo quy định của bệnh viện.

Chăm sóc sức khỏe theo quy định của bệnh viện.

Đào tạo theo quy định của bệnh viện.

Chế độ nghỉ phép theo quy định của luật và của bệnh viện

Làm trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ RATIO

