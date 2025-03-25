Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: PALLAS BEAUTY CENTER – Tòa K2 Kpark, KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Thực hiện thăm khám, tư vấn, điều trị các vấn đề về da liễu, thẩm mỹ cho khách hàng.
Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm phù hợp
Nghiên cứu, tìm hiểu về cách sử dụng, hiệu quả trị liệu các thiết bị Tổng công ty phân phối.
Hướng dẫn, demo, chuyển giao công nghệ cho Khách hàng của Tổng công ty
Tham gia các hoạt động đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về da liễu, thẩm mỹ.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Y khoa, chuyên ngành Da liễu, thẩm mỹ hoặc chuyên ngành liên quan.
Có kiến thức chuyên môn, kỹ thuật về da liễu, thẩm mỹ.
Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn, chăm sóc khách hàng tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, mẫn cán.Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại Trung tâm thẩm mỹ, SPA
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + trách nhiệm + phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa (9-12 triệu tùy theo năng lực) + tháng lương thứ 13
Thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất... theo thành tích KPI công việc
Được hưởng hoa hồng không giới hạn (theo % doanh số)
Các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, du lịch hằng năm... cho người lao động.
Được đào tạo trước và định kỳ trong quá trình làm việc bởi các chuyên gia trong và ngoài nước.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được học tập, đào tạo, rèn luyện và phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
