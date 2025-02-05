Tuyển Điều dưỡng Công Ty Cổ Phần Hệ Sinh Thái Nha Khoa Phức Hợp Vidental làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công Ty Cổ Phần Hệ Sinh Thái Nha Khoa Phức Hợp Vidental
Mức lương
9 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 18 Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 9 - 17 Triệu
Chuẩn bị,đề xuất mua sắm, bảo quản máy móc, dụng cụ, vật tư cơ bản trong mỗi phòng nha và đảm bảo vệ sinh khu vực dịch vụ
Nhận thông tin từ lễ tân, nhận khách và hướng dẫn khách vào khu vực điều trị.
Hỗ trợ Bác sĩ trong các ca khám và điều trị như: tổng quát, phục hình, chỉnh nha, implant.
Hỗ trợ các bộ phận truyền thông trong công tác truyền thông thương hiệu.
Các công việc khác theo sự phân công của điều dưỡng trưởng, bác sĩ và BLĐ.
Với Mức Lương 9 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên tốt nghiệp khối ngành y tế, ngành điều dưỡng là lợi thế.
Từ 1 năm kinh nghiệm điều dưỡng nha khoa ( Chấp nhận sinh viên mới ra trường chưa kinh nghiệm => Cơ chế học việc trao đổi riêng)
Nhanh nhẹn có khả năng xử lý tình huống linh hoạt.
Có tinh thần cầu tiến, cầu thị.
Có trách nhiệm với công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Hệ Sinh Thái Nha Khoa Phức Hợp Vidental Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7.000.000đ - 10.000.000đ
Thu nhập : 9.000.000 đ – 17.000.000 đ (Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng dịch vụ+ Thưởng khác).
Thời gian làm việc: 8h30 -18h00, nghỉ 1 ngày/ tuần.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, được đào tạo trực tiếp bởi quản lý cấp cao
Được xét tăng lương 6 tháng/ lần hoặc khi có thành tích xứng đáng;
Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp; Đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, sáng tạo, hòa đồng; Cơ hội học hỏi, phát triển sự nghiệp bền vững;
Chế độ tốt, lương thưởng xứng đáng với năng lực, nhận lương đúng hạn;
Hưởng các chế độ, chính sách theo Luật lao động và theo chế độ riêng của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hệ Sinh Thái Nha Khoa Phức Hợp Vidental
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
