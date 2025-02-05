Tuyển Điều dưỡng Công Ty Cổ Phần Hệ Sinh Thái Nha Khoa Phức Hợp Vidental làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 17 Triệu

Mức lương 9 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 9 - 17 Triệu

Chuẩn bị,đề xuất mua sắm, bảo quản máy móc, dụng cụ, vật tư cơ bản trong mỗi phòng nha và đảm bảo vệ sinh khu vực dịch vụ

Nhận thông tin từ lễ tân, nhận khách và hướng dẫn khách vào khu vực điều trị.

Hỗ trợ Bác sĩ trong các ca khám và điều trị như: tổng quát, phục hình, chỉnh nha, implant.

Hỗ trợ các bộ phận truyền thông trong công tác truyền thông thương hiệu.

Các công việc khác theo sự phân công của điều dưỡng trưởng, bác sĩ và BLĐ.

Với Mức Lương 9 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp khối ngành y tế, ngành điều dưỡng là lợi thế.

Từ 1 năm kinh nghiệm điều dưỡng nha khoa ( Chấp nhận sinh viên mới ra trường chưa kinh nghiệm => Cơ chế học việc trao đổi riêng)

Nhanh nhẹn có khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Có tinh thần cầu tiến, cầu thị.

Có trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Hệ Sinh Thái Nha Khoa Phức Hợp Vidental Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000đ - 10.000.000đ

7.000.000đ - 10.000.000đ

Thu nhập : 9.000.000 đ – 17.000.000 đ (Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng dịch vụ+ Thưởng khác).

Thời gian làm việc: 8h30 -18h00, nghỉ 1 ngày/ tuần.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, được đào tạo trực tiếp bởi quản lý cấp cao

được đào tạo trực tiếp bởi quản lý cấp cao

Được xét tăng lương 6 tháng/ lần hoặc khi có thành tích xứng đáng;

Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp; Đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, sáng tạo, hòa đồng; Cơ hội học hỏi, phát triển sự nghiệp bền vững;

Chế độ tốt, lương thưởng xứng đáng với năng lực, nhận lương đúng hạn;

Hưởng các chế độ, chính sách theo Luật lao động và theo chế độ riêng của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hệ Sinh Thái Nha Khoa Phức Hợp Vidental

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin