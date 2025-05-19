Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 121 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

In kết quả.
Phối hợp và theo dõi quá trình trả kết quả bàn giấy tận nơi cho khách hàng.
Trả kết quả cho khách hàng qua kênh chat trực tiếp.
Trả kết quả cho khách hàng qua kênh chuyển phát bưu điện.
Thông báo kết quả cho khách hàng.
Tư vấn kết quả cho khách hàng và khảo sát chất lượng dịch vụ.
Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng/ KTV xét nghiệm;
Không nói ngọng/không nói giọng địa phương;
Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;
Nhanh nhẹn, tỉ mỉ, cẩn thận;
Tin học văn phòng tốt./

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm: 9 - 11tr (xét điều chỉnh theo quy định công ty, 01 năm/lần);
Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của Công ty, thưởng các dịp Lễ tết (27/2; 30/4&01/05; 02/09; Tết Dương Lịch) và 06 tháng đầu năm, cuối năm, tháng lương 13+....
Chế độ phúc lợi đầy đủ gồm: BHXH, BHYT, BHTN, sinh nhật, teambuilding du lịch hàng năm,...
Ưu đãi sử dụng dịch vụ xét nghiệm.
Môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 121 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

