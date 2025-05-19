Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 121 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
In kết quả.
Phối hợp và theo dõi quá trình trả kết quả bàn giấy tận nơi cho khách hàng.
Trả kết quả cho khách hàng qua kênh chat trực tiếp.
Trả kết quả cho khách hàng qua kênh chuyển phát bưu điện.
Thông báo kết quả cho khách hàng.
Tư vấn kết quả cho khách hàng và khảo sát chất lượng dịch vụ.
Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng/ KTV xét nghiệm;
Không nói ngọng/không nói giọng địa phương;
Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;
Nhanh nhẹn, tỉ mỉ, cẩn thận;
Tin học văn phòng tốt./
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khởi điểm: 9 - 11tr (xét điều chỉnh theo quy định công ty, 01 năm/lần);
Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của Công ty, thưởng các dịp Lễ tết (27/2; 30/4&01/05; 02/09; Tết Dương Lịch) và 06 tháng đầu năm, cuối năm, tháng lương 13+....
Chế độ phúc lợi đầy đủ gồm: BHXH, BHYT, BHTN, sinh nhật, teambuilding du lịch hàng năm,...
Ưu đãi sử dụng dịch vụ xét nghiệm.
Môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
