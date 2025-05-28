Tuyển Điều dưỡng Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
- Hà Nội: Trường Cao đẳng Công thương Quốc Tế ICC, 44 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng kế hoạch dạy, đề cương môn học, bài giảng và thiết kế học liệu phục vụ cho giảng dạy
Nghiên cứu và nắm vững mục tiêu giáo dục, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục, quy chế thi, kiểm tra, đánh giá
Chủ trì hoặc tham gia các chương trình, đề án, dự án nghiên cứu khoa học
Viết chuyên đề, tham luận hội nghị, hội thảo khoa học
Biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo,…
Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm giảng dạy tại các trường Đại học/Cao đẳng; kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp là lợi thế lớn, am hiểu sâu sắc về ngành/Luật Giáo dục
Thành thạo giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp
Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý lớp học
Yêu thích, tận tâm, nhiệt huyết với công việc giảng dạy
Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có ý thức chấp hành pháp luật. Tác phong tháo vát, cẩn thận, trung thực
Có năng lực chuyên môn, kiến thức sư phạm
Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Được cung cấp trang thiết bị cần thiết để phục vụ công việc
Được nghỉ phép và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Được thưởng các ngày Lễ, Tết, doanh số theo quy định Công ty và Dự án
Được hưởng chế độ hiếu, hỉ, team building, nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI