Tuyển Điều dưỡng Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Cao đẳng Công thương Quốc Tế ICC, 44 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng

Xây dựng kế hoạch dạy, đề cương môn học, bài giảng và thiết kế học liệu phục vụ cho giảng dạy

Nghiên cứu và nắm vững mục tiêu giáo dục, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục, quy chế thi, kiểm tra, đánh giá

Chủ trì hoặc tham gia các chương trình, đề án, dự án nghiên cứu khoa học

Viết chuyên đề, tham luận hội nghị, hội thảo khoa học

Biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo,…

Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Bằng đại học chính quy chuyên ngành Y/Điều dưỡng hoặc các chuyên ngành liên quan khác

Có ít nhất 3 năm giảng dạy tại các trường Đại học/Cao đẳng; kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp là lợi thế lớn, am hiểu sâu sắc về ngành/Luật Giáo dục

Thành thạo giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp

Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý lớp học

Yêu thích, tận tâm, nhiệt huyết với công việc giảng dạy

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có ý thức chấp hành pháp luật. Tác phong tháo vát, cẩn thận, trung thực

Có năng lực chuyên môn, kiến thức sư phạm

Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận khi phỏng vấn

Được cung cấp trang thiết bị cần thiết để phục vụ công việc

Được nghỉ phép và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Được thưởng các ngày Lễ, Tết, doanh số theo quy định Công ty và Dự án

Được hưởng chế độ hiếu, hỉ, team building, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.