Tuyển Điều dưỡng Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
- Hà Nội: 179 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Chuẩn bị, kiểm tra trang thiết bị, vật dụng, thuốc trước khi chăm sóc người bệnh
• Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện, thuốc, trợ giúp cho bác sĩ thực hiện các kỹ thuật điều trị của chuyên ngành nha khoa
• Hỗ trợ chụp X-quang để phục vụ chẩn đoán nha khoa khi được yêu cầu
• Hỗ trợ vệ sinh răng miệng cho bệnh nhân và làm các các thủ tục khi có chỉ định
• Thực hiện và đảm bảo công tác vệ sinh, vô khuẩn chống nhiễm khuẩn trong phòng điều trị được phân công
• Hỗ trợ công tác đón tiếp và tư vấn sơ bộ cho khách hàng
• Thực hiện các y lệnh của bác sĩ và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên (nếu có).
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ Thì Được Hưởng Những Gì
-Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, văn minh , lịch sự
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
