Tuyển Điều dưỡng Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chuẩn bị, kiểm tra trang thiết bị, vật dụng, thuốc trước khi chăm sóc người bệnh

• Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện, thuốc, trợ giúp cho bác sĩ thực hiện các kỹ thuật điều trị của chuyên ngành nha khoa

• Hỗ trợ chụp X-quang để phục vụ chẩn đoán nha khoa khi được yêu cầu

• Hỗ trợ vệ sinh răng miệng cho bệnh nhân và làm các các thủ tục khi có chỉ định

• Thực hiện và đảm bảo công tác vệ sinh, vô khuẩn chống nhiễm khuẩn trong phòng điều trị được phân công

• Hỗ trợ công tác đón tiếp và tư vấn sơ bộ cho khách hàng

• Thực hiện các y lệnh của bác sĩ và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên (nếu có).