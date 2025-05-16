Tuyển Điều dưỡng Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 179 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chuẩn bị, kiểm tra trang thiết bị, vật dụng, thuốc trước khi chăm sóc người bệnh
• Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện, thuốc, trợ giúp cho bác sĩ thực hiện các kỹ thuật điều trị của chuyên ngành nha khoa
• Hỗ trợ chụp X-quang để phục vụ chẩn đoán nha khoa khi được yêu cầu
• Hỗ trợ vệ sinh răng miệng cho bệnh nhân và làm các các thủ tục khi có chỉ định
• Thực hiện và đảm bảo công tác vệ sinh, vô khuẩn chống nhiễm khuẩn trong phòng điều trị được phân công
• Hỗ trợ công tác đón tiếp và tư vấn sơ bộ cho khách hàng
• Thực hiện các y lệnh của bác sĩ và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên (nếu có).

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ hành nghề để đăng ký

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

-Ký HĐLĐ, đóng BHXH; thưởng tháng thứ 13, lễ, Tết, hưởng các chế độ bảo hiểm (thai sản, ốm đau, hiếu, hỉ,...) theo quy định của Nhà nước và Công ty.
-Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, văn minh , lịch sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 314 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

