Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch LVP TRAVEL co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Đặt trước các dịch vụ cho khách (Khách sạn / Vận chuyển / ăn uống ...)

Quản lý chất lượng dịch vụ tour của công ty

Hỗ trợ khách hàng trong tour du lịch và theo dõi sự hài lòng của khách hàng

Điều hành và quản lý các tour du lịch

Thiết lập quan hệ và thương lượng báo giá với nhà cung cấp

Ứng Viên có thể chọn Điều Hành hay Sales tùy theo khả năng và mong muốn sẽ trao đổi khi phỏng vấn!

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 24 tuổi trở lên

Trình độ Cao đẳng / Đại học chuyên ngành Du lịch - Khách sạn / Ngoại ngữ

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực Sales tour du lịch, Điều Hành inbound

Yêu cầu bắt buộc: Tiếng Anh giao tiếp tốt và kỹ năng tin học văn phòng

Khả năng đàm phán với đối tác, nhà cung cấp dịch vụ, deal giá tốt.

Sẵn sàng chịu áp lực công việc cao

Trung thực, năng động, nhiệt tình, chăm chỉ và yêu nghề Du lịch

Tại LVP TRAVEL co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 15 -20 triệu/tháng bao gồm: lương cơ bản từ 8 - 15 triệu (thỏa thuận theo năng lực ứng viên khi phỏng vấn) + thưởng

Thưởng: theo kỳ và theo năng lực làm việc và sự cống hiến cho sự phát triển của Công ty

Được hưởng chế độ đầy đủ theo bộ Luật lao động Việt Nam (BHYT, BHXH, BHTN...)

Được hưởng các phúc lợi nội bộ của công ty: lương tháng 13, thưởng Lễ, tết, nghỉ phép, du lịch hè, khảo sát tuyến điểm

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, công ty luôn khuyến khích và hỗ trợ để nhân sự phát triển về chuyên môn và kinh nghiệm làm việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và chia sẻ phát triển tương lai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại LVP TRAVEL co.,ltd

