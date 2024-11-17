Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch LVP TRAVEL co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại LVP TRAVEL co.,ltd
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Đặt trước các dịch vụ cho khách (Khách sạn / Vận chuyển / ăn uống ...)
Quản lý chất lượng dịch vụ tour của công ty
Hỗ trợ khách hàng trong tour du lịch và theo dõi sự hài lòng của khách hàng
Điều hành và quản lý các tour du lịch
Thiết lập quan hệ và thương lượng báo giá với nhà cung cấp
Ứng Viên có thể chọn Điều Hành hay Sales tùy theo khả năng và mong muốn sẽ trao đổi khi phỏng vấn!
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 24 tuổi trở lên
Trình độ Cao đẳng / Đại học chuyên ngành Du lịch - Khách sạn / Ngoại ngữ
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực Sales tour du lịch, Điều Hành inbound
Yêu cầu bắt buộc: Tiếng Anh giao tiếp tốt và kỹ năng tin học văn phòng
Khả năng đàm phán với đối tác, nhà cung cấp dịch vụ, deal giá tốt.
Sẵn sàng chịu áp lực công việc cao
Trung thực, năng động, nhiệt tình, chăm chỉ và yêu nghề Du lịch
Trình độ Cao đẳng / Đại học chuyên ngành Du lịch - Khách sạn / Ngoại ngữ
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực Sales tour du lịch, Điều Hành inbound
Yêu cầu bắt buộc: Tiếng Anh giao tiếp tốt và kỹ năng tin học văn phòng
Khả năng đàm phán với đối tác, nhà cung cấp dịch vụ, deal giá tốt.
Sẵn sàng chịu áp lực công việc cao
Trung thực, năng động, nhiệt tình, chăm chỉ và yêu nghề Du lịch
Tại LVP TRAVEL co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình từ 15 -20 triệu/tháng bao gồm: lương cơ bản từ 8 - 15 triệu (thỏa thuận theo năng lực ứng viên khi phỏng vấn) + thưởng
Thu nhập trung bình từ 15 -20 triệu/tháng
Thưởng: theo kỳ và theo năng lực làm việc và sự cống hiến cho sự phát triển của Công ty
Được hưởng chế độ đầy đủ theo bộ Luật lao động Việt Nam (BHYT, BHXH, BHTN...)
Được hưởng các phúc lợi nội bộ của công ty: lương tháng 13, thưởng Lễ, tết, nghỉ phép, du lịch hè, khảo sát tuyến điểm
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, công ty luôn khuyến khích và hỗ trợ để nhân sự phát triển về chuyên môn và kinh nghiệm làm việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và chia sẻ phát triển tương lai
Thu nhập trung bình từ 15 -20 triệu/tháng
Thưởng: theo kỳ và theo năng lực làm việc và sự cống hiến cho sự phát triển của Công ty
Được hưởng chế độ đầy đủ theo bộ Luật lao động Việt Nam (BHYT, BHXH, BHTN...)
Được hưởng các phúc lợi nội bộ của công ty: lương tháng 13, thưởng Lễ, tết, nghỉ phép, du lịch hè, khảo sát tuyến điểm
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, công ty luôn khuyến khích và hỗ trợ để nhân sự phát triển về chuyên môn và kinh nghiệm làm việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và chia sẻ phát triển tương lai
Cách Thức Ứng Tuyển Tại LVP TRAVEL co.,ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI