Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH BESTPRICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 57 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Điều hành các hoạt động tổ chức tour, đặt dịch vụ liên quan đến tour và giải quyết các vấn đề liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm tour, thị trường khách nội địa/outbound Thiết kế và tính giá chương trình, sản phẩm du lịch khách đoàn, khách lẻ theo yêu cầu của phòng kinh doanh và khách hàng; Thiết kế teambuilding, gala, hội nghị hội thảo; Xây dựng cơ sở dữ lệu các nhà cung cấp, cập nhật thông tin sản phẩm, giá và chính sách giá theo thời gian; Đảm nhiệm các công việc điều hành chương trình Tour từ đặt dịch vụ, gọi HDV, đến giám sát chất lượng dịch vụ trong quá trình thực hiện và hoàn tất các thủ tục thanh toán cho đối tác và khách hàng; Chủ động xây dựng mối quan hệ đối tác, nhà cung ứng, HDV nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh; Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và sắp xếp của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ cao đẳng trở lên Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm trên 2-3 năm ở vị trí tương đương Nhanh nhẹn. Hòa đồng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở mảng Outbound

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH BESTPRICE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm Được hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ theo luật định. Được công ty đóng BHXH theo quy định. Được thưởng các ngày lễ, tết hàng năm. Được xét tăng lương hàng năm. Được công ty tổ chức đi nghỉ mát hàng năm tại các khách sạn, resort 5... Được công ty tổ chức sinh nhật hàng tháng cho nhân viên.

