Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Exchange, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Mục tiêu công việc:

Triển khai, đo lường và phân tích hiệu quả các chiến dịch quảng cáo hiệu suất trên hệ thống SmartAds và các nền tảng khác, đảm bảo tối ưu hóa ngân sách và chi phí quảng cáo để đạt được các mục tiêu KPI.

Công việc cụ thể:

1/ Triển khai và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo:

Triển khai, đo lường và phân tích hiệu quả các chiến dịch quảng cáo hiệu suất trên hệ thống SmartAds cũng như các nền tảng khác như Google Ads, Facebook Ads và các mạng quảng cáo khác. Thực hiện các thử nghiệm A/B để cải thiện hiệu suất chiến dịch trên SmartAds và các nền tảng khác.

2/ Phân tích và tối ưu hóa dữ liệu chiến dịch:

Tổng hợp dữ liệu chiến dịch trên SmartAds, theo dõi các chỉ số hiệu suất như CTR, CPC, CPM, CPA, ROAS và đưa ra các đề xuất tối ưu hóa. Quản lý ngân sách và tối ưu hóa chi phí quảng cáo cho từng chiến dịch

3/ Hợp tác và hỗ trợ khách hàng:

Hợp tác chặt chẽ với các team khác như Product, Sales và Marketing để đảm bảo sự thành công của các chiến dịch trên SmartAds. Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng SmartAds để đạt được mục tiêu quảng cáo của họ.

4/ Báo cáo

Thực hiện báo cáo theo yêu cầu và định kỳ

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành liên quan đến Marketing, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan. Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing. Kinh nghiệm triển khai và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên nhiều nền tảng digital. Kiến thức về các chỉ số hiệu suất quảng cáo và các công cụ phân tích. Hiểu biết về các nền tảng quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads và các mạng quảng cáo khác. Kỹ năng phân tích và tư duy logic tốt. Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục. Tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề. Tiếng Anh giao tiếp tốt. Kỹ năng sử dụng các công cụ phân tích và quản lý chiến dịch quảng cáo.

Quyền Lợi

Thu nhập xứng đáng và hấp dẫn. Thưởng tháng 13. Thưởng sinh nhật VnExpress (1/2 tháng). Thưởng theo hiệu quả công việc. Chế độ nghỉ mát hàng năm (từ 4 - 6 triệu/năm). Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại (1 - 1,2 triệu/tháng). Hỗ trợ trang phục (5triệu/năm), laptop: theo quy định của công ty. Chính sách đào tạo nâng cao tiếng Anh, nghiệp vụ, kỹ năng. Các hoạt động ngoại khóa Teambuiding. Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển

