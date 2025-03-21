Tuyển Digital Marketing Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Kids Plaza làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Digital Marketing Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Kids Plaza làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Kids Plaza
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2025
Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Kids Plaza

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Kids Plaza

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- An Giang:

- C,TT9

- 6 Khu đô thị Him Lam, Vạn Phúc, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Triển khai các chiến dịch quảng cáo của KidsPlaza trên platform
- Thực hiện các chiến dịch quảng cáo theo kế hoạch của từng chiến dịch/ hàng tháng
- Theo dõi hàng ngày diễn biến ngân sách và hiệu quả chiến dịch chạy quảng cáo trên kênh (Facebook, Google, Criteo, Admicro, Coccoc, Tiktok Zalo….), tối ưu các chỉ số CPM, CPC và tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate).
- Báo cáo các chỉ số tới cấp quản lý cao hơn và tối ưu các nhóm khách hàng mục tiêu theo từng chiến dịch.
- Theo dõi, cập nhật và báo cáo các chỉ số website từ các công cụ: Google Analytic, Search Console, Tag Manager, Alexa Rank, Similar Web…. Và đề xuất các hoạt động tối ưu các chỉ số trên kênh
- Điều chỉnh ngân sách theo hiệu quả doanh thu hàng ngày. Đối chiếu với báo cáo tổng Marketing theo ngày cùng với bộ phận kinh doanh
2. Xây dựng báo cáo
- Xây dựng hệ thống báo cáo ngân sách và chỉ số cho từng nền tảng phục vụ mục đích tối ưu ngân sách và tăng trưởng mục tiêu doanh thu
- Cập nhật xu hướng và Báo cáo các thông tin liên quan đến ngành và thị trường mẹ và bé
- Nghiên cứu thị trường, đối thủ và khách hàng trên Social Media (Facebook, Instagram, Shopee…)
- Quản trị ngân sách, đề xuất giải pháp triển khai
3. Các công việc khác
- Phối hợp với các phòng ban khác trong việc tăng trưởng chỉ số online của hệ thống
- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu chung:
• Giới tính: Nam/Nữ
• Độ tuổi: Trên 23 tuổi
• Học vấn: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Marketing, Digital Marketing, Truyền thông, Công nghệ thông tin, Thiết kế quảng cáo hoặc các chuyên ngành liên quan.
• Kinh nghiệm: Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.
2. Năng lực chuyên môn:
• Hiểu biết sâu về Digital Marketing, bao gồm: Paid Media, Owned Media, Earned Media.
• Thành thạo các nền tảng quảng cáo số:
o Google Ads (Search, Display, YouTube, Performance Max, Shopping Ads…)
o Facebook & Instagram Ads (Meta Business Suite, Retargeting, Lookalike Audiences…)
o TikTok Ads (Spark Ads, TikTok for Business, Affiliate Marketing…)
o Quảng cáo trên các nền tảng mới nổi (Zalo Ads, Native Ads…)
• Nắm rõ thuật toán và chính sách quảng cáo trên từng nền tảng để tránh vi phạm.
• Thành thạo công cụ phân tích dữ liệu: Google Analytics 4, Facebook Insights, TikTok Analytics, Data Studio, Social Listening Tools…
• Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ sáng tạo: Canva, Photoshop, CapCut, Premiere, After Effects… là lợi thế.
3. Kỹ năng bổ trợ:
• Kỹ năng viết nội dung (Copywriting, Content Creation): Tối ưu bài viết quảng cáo, landing page, kịch bản video…
• Kỹ năng tối ưu hóa ngân sách quảng cáo (Performance Marketing): Chạy thử nghiệm A/B, tối ưu chỉ số ROI, ROAS.
• Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác (thiết kế, media, sales, sản phẩm…).
• Khả năng cập nhật nhanh xu hướng mới: Ứng dụng AI vào Marketing, Chatbot Automation, Big Data Marketing…
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Digital Marketing trong lĩnh vực FMCG, E-commerce.

Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Kids Plaza Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng các ngày lễ, tết.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Kids Plaza

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Kids Plaza

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Kids Plaza

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 14/1 đường số 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

