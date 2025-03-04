Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 183 Nguyễn Thị Nhung (KDT Vạn Phúc), Phường Hiệp Bình Phước

Xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu VIFIBA:

+ Xây dựng, quản lý các kênh social của VFB, phát triển thương hiệu

+ Booking KOC/KOL theo campaign

+ Duy trì hoạt động sản xuất nội dung inhouse (nấu ăn, content branding, content bán hàng,..)

+ Viết bài duy trì, hỗ trợ quản lý website

+ Tham gia lên kế hoạch hoạt động phát triển thương hiệu theo tháng, quý

+ Có kinh nghiệm xây dựng và quản trị các nền tảng ít nhất 1 năm (website, tiktok, facebook, instagram,..)

+ Có tư duy hình ảnh tốt, sáng tạo và kỹ năng quay, dựng tốt

+ Kinh nghiệm booking KOCs/KOLs

+ Sử dụng tốt các công cụ: Photoshop, Illustrator, Canva, Capcut,..

+ Am hiểu thuật toán các nền tảng cùng các công cụ liên quan

+ Có laptop cá nhân

Được đào tạo chuyên sâu bán hàng thương hiệu, nhiều cơ hội phát triển công việc

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển bản thân.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

