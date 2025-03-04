Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Phước:
- 183 Nguyễn Thị Nhung (KDT Vạn Phúc), Phường Hiệp Bình Phước
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu VIFIBA:
+ Xây dựng, quản lý các kênh social của VFB, phát triển thương hiệu
+ Booking KOC/KOL theo campaign
+ Duy trì hoạt động sản xuất nội dung inhouse (nấu ăn, content branding, content bán hàng,..)
+ Viết bài duy trì, hỗ trợ quản lý website
+ Tham gia lên kế hoạch hoạt động phát triển thương hiệu theo tháng, quý
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Có kinh nghiệm xây dựng và quản trị các nền tảng ít nhất 1 năm (website, tiktok, facebook, instagram,..)
+ Có tư duy hình ảnh tốt, sáng tạo và kỹ năng quay, dựng tốt
+ Kinh nghiệm booking KOCs/KOLs
+ Sử dụng tốt các công cụ: Photoshop, Illustrator, Canva, Capcut,..
+ Am hiểu thuật toán các nền tảng cùng các công cụ liên quan
+ Có laptop cá nhân
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên sâu bán hàng thương hiệu, nhiều cơ hội phát triển công việc
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển bản thân.
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI