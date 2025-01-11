Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Nội Thất Sunwood làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 10 Triệu

Xây dựng và phát triển nội dung trên các kênh fanpage, website,

Có khả năng viết SEO, Blog sáng tạo cho website công ty.

Viết các bài PR theo yêu cầu của cấp trên

Sáng tạo và quản lý Content Marketing bao gồm viết các nội dung sáng tạo cho Digital Marketing

Làm việc trực tiếp với thiết kế để đảm bảo các nội dung được thể hiện chính xác.

Nhạy bén bắt trend trên các nền tảng mạng xã hội và liên quan đến content marketing

Hỗ trợ một số nội dung cho các kênh truyền thông nội bộ.

Các công việc khác liên quan đến content.

Kỹ năng viết tốt: giọng điệu phù hợp, câu từ rõ ràng, đa phong cách, đúng chính tả và ngữ pháp.

Sáng tạo: có khả năng tự tạo content và phát triển ý tưởng từ chủ đề có sẵn.

Kỹ năng thuyết phục: biết cách viết một cách thuyết phục và bảo vệ những ý tưởng sáng tạo trong những trường hợp cần thiết.

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp với đồng nghiệp.

Chịu được dưới áp lực và tuân thủ deadline

Kỹ năng sắp xếp và nghiên cứu, định hướng chi tiết, chủ động, linh hoạt, thích ứng với môi trường.

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Truyền hình / Báo chí / Biên tập, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Bình Dương