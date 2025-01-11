Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Nội Thất Sunwood làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Nội Thất Sunwood
- Bình Dương:
- Hẻm 453, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Vietnam, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Xây dựng và phát triển nội dung trên các kênh fanpage, website,
Có khả năng viết SEO, Blog sáng tạo cho website công ty.
Viết các bài PR theo yêu cầu của cấp trên
Sáng tạo và quản lý Content Marketing bao gồm viết các nội dung sáng tạo cho Digital Marketing
Làm việc trực tiếp với thiết kế để đảm bảo các nội dung được thể hiện chính xác.
Nhạy bén bắt trend trên các nền tảng mạng xã hội và liên quan đến content marketing
Hỗ trợ một số nội dung cho các kênh truyền thông nội bộ.
Các công việc khác liên quan đến content.
Kỹ năng viết tốt: giọng điệu phù hợp, câu từ rõ ràng, đa phong cách, đúng chính tả và ngữ pháp.
Sáng tạo: có khả năng tự tạo content và phát triển ý tưởng từ chủ đề có sẵn.
Kỹ năng thuyết phục: biết cách viết một cách thuyết phục và bảo vệ những ý tưởng sáng tạo trong những trường hợp cần thiết.
Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp với đồng nghiệp.
Chịu được dưới áp lực và tuân thủ deadline
Kỹ năng sắp xếp và nghiên cứu, định hướng chi tiết, chủ động, linh hoạt, thích ứng với môi trường.
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Truyền hình / Báo chí / Biên tập, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Dương
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Nội Thất Sunwood Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất Sunwood
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
