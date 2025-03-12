Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Nông Sản Hai Tùng làm việc tại Bình Phước thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Nông Sản Hai Tùng làm việc tại Bình Phước thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty TNHH Nông Sản Hai Tùng
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công Ty TNHH Nông Sản Hai Tùng

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Nông Sản Hai Tùng

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- Số 7, đường số 42, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Xây dựng chiến lược nội dung:
Nghiên cứu thị trường, đối tượng mục tiêu và xu hướng ngành nông sản để xây dựng chiến lược nội dung phù hợp.
Lên kế hoạch nội dung chi tiết cho các kênh truyền thông của công ty (website, fanpage, blog, youtube, sàn thương mại điện tử,...).
Viết bài PR, bài blog, bài viết trên mạng xã hội, kịch bản video, nội dung email marketing,...
Thiết kế hình ảnh, video đơn giản hoặc phối hợp với designer để tạo ra các nội dung trực quan, hấp dẫn.
3. Quản lý và phát triển các kênh truyền thông:
Đăng tải và quản lý nội dung trên các kênh truyền thông của Công ty.
Tương tác với khách hàng trên mạng xã hội, giải đáp thắc mắc và xử lý phản hồi.
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung, đưa ra các đề xuất cải thiện.
4. Phối hợp với các bộ phận khác:
Phối hợp với bộ phận bán hàng để tạo ra các nội dung hỗ trợ bán hàng.
Phối hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng để giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Phối hợp với các đối tác truyền thông để triển khai các chiến dịch quảng bá.
5. Nghiên cứu và cập nhật kiến thức:
Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng content marketing mới nhất.
Tìm hiểu về các sản phẩm của công ty và kiến thức về ngành nông sản.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Không yêu cầu
Độ tuổi: từ 20-28 tuổi
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành: Truyền thông, Marketing, báo chí hoặc các ngành liên quan…
Kỹ năng viết lách, sáng tạo nội dung đa dạng
Kỹ năng chụp ảnh, quay video bằng điện thoại và chỉnh sửa cơ bản
Có kiến thức về các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Shopee, TikTok...)
Nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm với công việc
Có hiểu biết về nông sản, đặc biệt về sản phẩm Bưởi Tân Triều là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Nông Sản Hai Tùng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: và 7.000.000 – 9.000.000đ (Tùy theo năng lực ứng viên)
Thời gian làm việc: T2-T6: 8h00 đến 17h00. T7: sáng từ 8h00 đến 12h00
Được cung cấp trang thiết bị, vật tư làm việc
Được đào tạo hướng dẫn trước khi làm việc và trong thời gian thử việc
Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội học tập, phát triển và ưu tiên phát triển năng lực bản thân và phát huy khả năng sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nông Sản Hai Tùng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nông Sản Hai Tùng

Công Ty TNHH Nông Sản Hai Tùng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 101 Trần Văn Xã, khu phố 3 - Phường Trảng Dài - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai.

