Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Nông Sản Hai Tùng làm việc tại Bình Phước thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - Số 7, đường số 42, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Xây dựng chiến lược nội dung:

Nghiên cứu thị trường, đối tượng mục tiêu và xu hướng ngành nông sản để xây dựng chiến lược nội dung phù hợp.

Lên kế hoạch nội dung chi tiết cho các kênh truyền thông của công ty (website, fanpage, blog, youtube, sàn thương mại điện tử,...).

Viết bài PR, bài blog, bài viết trên mạng xã hội, kịch bản video, nội dung email marketing,...

Thiết kế hình ảnh, video đơn giản hoặc phối hợp với designer để tạo ra các nội dung trực quan, hấp dẫn.

3. Quản lý và phát triển các kênh truyền thông:

Đăng tải và quản lý nội dung trên các kênh truyền thông của Công ty.

Tương tác với khách hàng trên mạng xã hội, giải đáp thắc mắc và xử lý phản hồi.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung, đưa ra các đề xuất cải thiện.

4. Phối hợp với các bộ phận khác:

Phối hợp với bộ phận bán hàng để tạo ra các nội dung hỗ trợ bán hàng.

Phối hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng để giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Phối hợp với các đối tác truyền thông để triển khai các chiến dịch quảng bá.

5. Nghiên cứu và cập nhật kiến thức:

Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng content marketing mới nhất.

Tìm hiểu về các sản phẩm của công ty và kiến thức về ngành nông sản.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Không yêu cầu

Độ tuổi: từ 20-28 tuổi

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành: Truyền thông, Marketing, báo chí hoặc các ngành liên quan…

Kỹ năng viết lách, sáng tạo nội dung đa dạng

Kỹ năng chụp ảnh, quay video bằng điện thoại và chỉnh sửa cơ bản

Có kiến thức về các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Shopee, TikTok...)

Nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm với công việc

Có hiểu biết về nông sản, đặc biệt về sản phẩm Bưởi Tân Triều là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Nông Sản Hai Tùng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: và 7.000.000 – 9.000.000đ (Tùy theo năng lực ứng viên)

Thời gian làm việc: T2-T6: 8h00 đến 17h00. T7: sáng từ 8h00 đến 12h00

Được cung cấp trang thiết bị, vật tư làm việc

Được đào tạo hướng dẫn trước khi làm việc và trong thời gian thử việc

Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội học tập, phát triển và ưu tiên phát triển năng lực bản thân và phát huy khả năng sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nông Sản Hai Tùng

