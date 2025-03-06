Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 124 đường số 2, KDC Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành để đề xuất các chiến lược marketing hiệu quả.

Xây dựng và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads, Instagram, LinkedIn, v.v.).

Tối ưu hóa SEO cho website và nội dung để cải thiện thứ hạng tìm kiếm và tăng lưu lượng truy cập tự nhiên.

Phát triển nội dung hấp dẫn cho các kênh truyền thông xã hội, blog và email marketing.

Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing bằng các công cụ phân tích (Google Analytics, Facebook Insights, v.v.).

Quản lý ngân sách marketing và tối ưu hóa chi phí quảng cáo.

Hợp tác với các bộ phận khác để đảm bảo chiến lược marketing đồng bộ và hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing.

Am hiểu sâu về SEO, SEM, PPC, và các công cụ phân tích dữ liệu.

Kỹ năng viết nội dung tốt và khả năng sáng tạo.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.

Sử dụng thành thạo các công cụ marketing trực tuyến và phần mềm phân tích.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng hiệu suất.

Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện của công ty.

Bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS

