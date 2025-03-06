Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- 124 đường số 2, KDC Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành để đề xuất các chiến lược marketing hiệu quả.
Xây dựng và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads, Instagram, LinkedIn, v.v.).
Tối ưu hóa SEO cho website và nội dung để cải thiện thứ hạng tìm kiếm và tăng lưu lượng truy cập tự nhiên.
Phát triển nội dung hấp dẫn cho các kênh truyền thông xã hội, blog và email marketing.
Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing bằng các công cụ phân tích (Google Analytics, Facebook Insights, v.v.).
Quản lý ngân sách marketing và tối ưu hóa chi phí quảng cáo.
Hợp tác với các bộ phận khác để đảm bảo chiến lược marketing đồng bộ và hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing.
Am hiểu sâu về SEO, SEM, PPC, và các công cụ phân tích dữ liệu.
Kỹ năng viết nội dung tốt và khả năng sáng tạo.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.
Sử dụng thành thạo các công cụ marketing trực tuyến và phần mềm phân tích.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng hiệu suất.
Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động team building và sự kiện của công ty.
Bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS

CÔNG TY CỔ PHẦN BOOKAS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 124 đường số 2 KDC Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

