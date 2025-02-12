Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Dịch Vụ Thị Thực 24H Viet Nam VISA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thị Thực 24H Viet Nam VISA
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thị Thực 24H Viet Nam VISA

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 20LK4, 90 Nguyễn Tuân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Sản xuất content Youtube Short, Youtube Long, Facebook
Tận dụng tài nguyên hiện có => Remix Content để đăng tải lên các nền tảng MXH khác tối thiểu 1 bài/ngày/nền tảng => Tổng 6 bài/ngày
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học tất cả các chuyên ngành. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing
Không yêu cầu kinh nghiệm, có mentor trainning
Ứng viên năng động, có tính sáng tạo

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thị Thực 24H Viet Nam VISA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ BHXH vào lương sau 3 tháng thử việc
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, sếp tâm lý
Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13, sinh nhật
Du lịch, team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thị Thực 24H Viet Nam VISA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thị Thực 24H Viet Nam VISA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 8a/11d1 Thai Van Lung, Quan 1, Ho Chi Minh

