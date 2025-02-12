Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Dịch Vụ Thị Thực 24H Viet Nam VISA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 20LK4, 90 Nguyễn Tuân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Sản xuất content Youtube Short, Youtube Long, Facebook

Tận dụng tài nguyên hiện có => Remix Content để đăng tải lên các nền tảng MXH khác tối thiểu 1 bài/ngày/nền tảng => Tổng 6 bài/ngày

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học tất cả các chuyên ngành. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing

Không yêu cầu kinh nghiệm, có mentor trainning

Ứng viên năng động, có tính sáng tạo

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thị Thực 24H Viet Nam VISA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ BHXH vào lương sau 3 tháng thử việc

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, sếp tâm lý

Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13, sinh nhật

Du lịch, team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thị Thực 24H Viet Nam VISA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin