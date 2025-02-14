Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GOODKING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 122 Chùa Láng, Láng Thượng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Tiếp nhận công việc viết bài từ Leader, đảm bảo khối lượng công việc hoàn thành trong ngày.

Các dạng bài viết English Content bao gồm: content Backlink, content website chuẩn SEO (Mô tả sản phẩm, bài viết Top List, How to, Buying Guide)

Dịch bài viết từ tiếng Việt khi cần.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo thêm kỹ năng trong quá trình làm việc.

Thành thạo kỹ năng máy tính và Google, thao tác nhanh nhẹn.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, có chứng chỉ Tiếng Anh cấp quốc tế hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh tương đương TOEIC 750+, IELTS 6.5+.

Thành thạo kỹ năng đọc hiểu, tư duy viết Tiếng Anh tốt.

Có kinh nghiệm viết và sửa bài Content tiếng Anh là một lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp tốt Tiếng Anh là một lợi thế.

Sáng tạo, tự trau dồi, chủ động cập nhật thông tin mới liên tục và đa dạng lĩnh vực.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Nam, nữ độ tuổi từ 22 - 27.

Có Laptop cá nhân.

Có khả năng làm việc độc lập & Teamwork tốt.

Có trách nhiệm, nhiệt huyết, cầu tiến, ham học hỏi, chủ động trong công việc.

Quyền Lợi

Lương 8- 10 triệu tùy theo năng lực ứng viên.

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được hưởng chế độ bảo hiểm theo đúng quy định nhà nước BHYT, BHXH...

Được hưởng 12 ngày nghỉ phép / Năm.

Được hưởng thưởng Lễ, Tết hàng năm.

Được thưởng theo team khi dự án tăng trưởng doanh thu tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển

