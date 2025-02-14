Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GOODKING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GOODKING
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GOODKING

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 122 Chùa Láng, Láng Thượng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing

Tiếp nhận công việc viết bài từ Leader, đảm bảo khối lượng công việc hoàn thành trong ngày.
Các dạng bài viết English Content bao gồm: content Backlink, content website chuẩn SEO (Mô tả sản phẩm, bài viết Top List, How to, Buying Guide)
Dịch bài viết từ tiếng Việt khi cần.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo thêm kỹ năng trong quá trình làm việc.
Thành thạo kỹ năng máy tính và Google, thao tác nhanh nhẹn.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, có chứng chỉ Tiếng Anh cấp quốc tế hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh tương đương TOEIC 750+, IELTS 6.5+.
Thành thạo kỹ năng đọc hiểu, tư duy viết Tiếng Anh tốt.
Có kinh nghiệm viết và sửa bài Content tiếng Anh là một lợi thế.
Có kỹ năng giao tiếp tốt Tiếng Anh là một lợi thế.
Sáng tạo, tự trau dồi, chủ động cập nhật thông tin mới liên tục và đa dạng lĩnh vực.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Nam, nữ độ tuổi từ 22 - 27.
Có Laptop cá nhân.
Có khả năng làm việc độc lập & Teamwork tốt.
Có trách nhiệm, nhiệt huyết, cầu tiến, ham học hỏi, chủ động trong công việc.

Quyền Lợi

Lương 8- 10 triệu tùy theo năng lực ứng viên.
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được hưởng chế độ bảo hiểm theo đúng quy định nhà nước BHYT, BHXH...
Được hưởng 12 ngày nghỉ phép / Năm.
Được hưởng thưởng Lễ, Tết hàng năm.
Được thưởng theo team khi dự án tăng trưởng doanh thu tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GOODKING

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GOODKING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 98/12 Trương Đăng Quế, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

