Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Y Tế Vtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Y Tế Vtech
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 20 ngõ 56 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội., Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Chạy Ads theo kế hoạch và ngân sách được giao theo dịch vụ
Quản lý ngân sách quảng cáo hàng ngày theo mục tiêu
Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, tối ưu giá và tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate)
Chịu trách nhiệm phát triển và nâng cao năng suất marketing (theo KPI)
Tối ưu dữ liệu quảng cáo, kết hợp với bộ phận Content older dữ liệu quảng cáo
Luôn cập nhật các thuật toán mới của Facebook Ads & Tiktok
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu từ 1 năm kinh nghiệm chạy facebook ads...am hiểu về digital marketing.
Ưu tiên từng chạy Ads ngành Spa Thẩm mỹ, Nha khoa hoặc các ngành dịch vụ khác ở phân khúc Khách hàng cao cấp
Biết đo lường hiệu quả và bám sát KPI
Có laptop cá nhân
Ham học hỏi, chăm chỉ, cầu tiến
Có trách nhiệm với ngân sách quảng cáo và mục tiêu công việc được giao
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Y Tế Vtech Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8-12 triệu (tùy level) + Phụ cấp + KPIs thưởng % doanh thu , sẵn sàng deal lương nếu năng lực làm việc tốt
Chính sách phúc lợi: Phụ cấp ăn trưa 30,000 VNĐ/ngày đối với nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Y Tế Vtech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
