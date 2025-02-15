Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Y Tế Vtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 20 ngõ 56 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chạy Ads theo kế hoạch và ngân sách được giao theo dịch vụ

Quản lý ngân sách quảng cáo hàng ngày theo mục tiêu

Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, tối ưu giá và tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate)

Chịu trách nhiệm phát triển và nâng cao năng suất marketing (theo KPI)

Tối ưu dữ liệu quảng cáo, kết hợp với bộ phận Content older dữ liệu quảng cáo

Luôn cập nhật các thuật toán mới của Facebook Ads & Tiktok

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu từ 1 năm kinh nghiệm chạy facebook ads...am hiểu về digital marketing.

Ưu tiên từng chạy Ads ngành Spa Thẩm mỹ, Nha khoa hoặc các ngành dịch vụ khác ở phân khúc Khách hàng cao cấp

Biết đo lường hiệu quả và bám sát KPI

Có laptop cá nhân

Ham học hỏi, chăm chỉ, cầu tiến

Có trách nhiệm với ngân sách quảng cáo và mục tiêu công việc được giao

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Y Tế Vtech Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8-12 triệu (tùy level) + Phụ cấp + KPIs thưởng % doanh thu , sẵn sàng deal lương nếu năng lực làm việc tốt

Chính sách phúc lợi: Phụ cấp ăn trưa 30,000 VNĐ/ngày đối với nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Y Tế Vtech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.