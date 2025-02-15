Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Revo làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn 69 - 71 Louis XII, KĐT Louis City Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch Digital Marketing trên các kênh (Google Ads, Facebook, TikTok,...).

Quản lý, tối ưu các kênh quảng cáo (Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads...) để đảm bảo hiệu suất và ngân sách hợp lý.

Phối hợp với nhân sự trong team để xây dựng nội dung sáng tạo, thu hút khách hàng.

Theo dõi, phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing và đề xuất cải tiến.

Nghiên cứu và ứng dụng các công cụ, nền tảng quảng cáo mới để mở rộng tệp khách hàng tiềm năng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi : Từ 24-30 tuổi

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing

Có kinh nghiệm quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads...

Kỹ năng sáng tạo, tư duy phân tích dữ liệu tốt.

Ưu tiên ứng viên: Thái độ thiện chí, ham học hỏi; Năng động – nhiệt tình trách nhiệm công việc & tư duy cùng nhau hợp tác lâu dài, bền vững

Có khả năng làm việc nhóm, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Revo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 9-12 M + thưởng KPI (2-5M), thu nhập 12-15M

KPI (2-5M), thu nhập 12-15M

Lương thử việc hưởng 90% lương

Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng của bản thân

Là nơi phát huy khả năng sáng tạo, mong muốn được thể hiện, được tạo giá trị

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hòa đồng.

Được đóng bảo hiểm theo quy định Nhà nước, khám sức khỏe định kỳ

Thưởng các ngày nghỉ Lễ (30/4-1/5, 2/9, tết dương), sinh nhật,... và lương tháng thứ 13.

Quyền lợi khác: Teambuilding, du lịch thường niên trong và ngoài nước,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Revo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin