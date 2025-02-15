Tuyển Digital Marketing Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh: Nghiên cứu thị trường, xu hướng tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh để xác định các cơ hội và thách thức trong lĩnh vực Performance Marketing.

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch Performance Marketing: Lập kế hoạch, triển khai các chiến dịch Performance Marketing trên các kênh digital như Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads,...

- Theo dõi và tối ưu hiệu quả của các chiến dịch: Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch Performance Marketing để đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty: Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty như Marketing, Sales,... để đảm bảo tính hiệu quả của các chiến dịch Performance Marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh,... hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực performance marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp.

- Có kiến thức và kỹ năng về performance marketing, bao gồm Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads,...

- Có khả năng phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing.

- Có khả năng sáng tạo, tư duy logic, óc thẩm mỹ tốt.

- Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: Cạnh tranh

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi cho người lao động: BHXH, nghỉ phép hàng năm, lương thưởng.

- Môi trường làm việc không ngừng phát triển cả về sự văn minh, tính chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.

- Được tạo điều kiện học tập nâng cao, phát triển kỹ năng, chuyên môn.

- Hưởng chế độ ưu đãi trọn gói điều trị và chăm sóc da cao cấp tại PPP.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.