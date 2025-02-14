Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Bất động sản Đăng Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 5 Tòa nhà 269 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

- Triển khai các hoạt động quảng bá thương hiệu và sản phẩm trên các kênh truyền thông số theo kế hoạch đã đề ra.

- Viết tin bài quảng cáo cho web và facebook của công ty; theo dõi và báo cáo các kết quả với quản lý

- Lập kế hoạch SEO, SEM, Google Adwords tối ưu hóa thứ hạng của website trên các trang tìm kiếm

- Thu thập thông tin từ thị trường, thông tin về sản phẩm, thông tin về các chương trình Digital Marketing, Social Media của đối thủ cạnh tranh

- Thực hiện các công việc hỗ trợ khách hàng, trao đổi thông tin, phản hồi, giải đáp thắc mắc về sản phẩm của công ty

- Đề xuất ý tưởng cho quản lý về chiến dịch, chiến lược truyền thông và thực hiện các chương trình quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho tổ chức và các sản phẩm truyền thông trong chiến dịch

- Giám sát và đánh giá hiệu quả cũng như chi phí quảng cáo trên các kênh truyền thông số

- Có kế hoạch sử dụng ngân sách hiệu quả để thực hiện, giám sát đánh giá các chiến lược truyền thông, chiến dịch quảng bá sản phẩm trên kênh digital marketing

- Báo cáo, đánh giá hiệu quả hoạt động theo định kỳ/ theo yêu cầu

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để đạt được mục tiêu chung

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cử nhân chuyên ngành Marketing, Quản trị thương hiệu và các ngành liên quan.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Kỹ năng giao tiếp.

- Khả năng lãnh đạo.

- Kỹ năng làm việc nhóm, cẩn thận, tỉ mỉ và tập trung vào mục tiêu.

- Am hiểu về SEO, PPC, Google AdWords, hệ thống quản trị nội dung, InDesign.

- Sử dụng thành thạo Photoshop, Microsoft Ofce.

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Bất động sản Đăng Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 11 - 13 triệu/ tháng

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Hưởng tất cả các chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam hiện hành.

- Từ 8h30 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7

- Địa điểm làm việc: Số 10 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Bất động sản Đăng Khoa

