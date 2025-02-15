Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nội Thất Á Châu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 21/445 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sáng tạo và phát triển nội dung

Phân tích & Báo cáo kế hoạch

- Lập kế hoạch sản xuất content chi tiết

- Theo dõi, phân tích và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp:Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí... hoặc các ngành liên quan.

Thời gian thử việc: 2 tháng

Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm trong lĩnh vực content và sáng tạo nội dung

Có kinh nghiệm làm các công ty truyền thông, agency.... là một lợi thế

- Tư duy Marketing và khả năng viết tốt, sáng tạo, nhanh

- Nhạy bén với các thông tin và xu hướng thị trường.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nội Thất Á Châu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10-15 triệu/tháng + thưởng tháng 13 nếu công ty đạt target năm

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

Giờ làm việc có thể sắp xếp linh hoạt (sẽ trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nội Thất Á Châu Việt Nam

