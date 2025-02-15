Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nội Thất Á Châu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nội Thất Á Châu Việt Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 21/445 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Sáng tạo và phát triển nội dung
Phân tích & Báo cáo kế hoạch
- Lập kế hoạch sản xuất content chi tiết
- Theo dõi, phân tích và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp:Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí... hoặc các ngành liên quan.
Thời gian thử việc: 2 tháng
Kinh nghiệm:
Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm trong lĩnh vực content và sáng tạo nội dung
Có kinh nghiệm làm các công ty truyền thông, agency.... là một lợi thế
- Tư duy Marketing và khả năng viết tốt, sáng tạo, nhanh
- Nhạy bén với các thông tin và xu hướng thị trường.
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nội Thất Á Châu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 10-15 triệu/tháng + thưởng tháng 13 nếu công ty đạt target năm
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
Giờ làm việc có thể sắp xếp linh hoạt (sẽ trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nội Thất Á Châu Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
