Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS
- Hà Nội: Tầng 5, Tháp B Keangnam Palace, Phạm Hùng
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 700 - 1,000 USD
• Xây dựng và triển khai các chiến lược marketing nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.
• Lập kế hoạch marketing hàng tuần, tháng, quý và năm phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
• Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing kỹ thuật số (website, mạng xã hội, email marketing).
• Sáng tạo nội dung thu hút khách hàng và tăng mức độ tương tác.
• Lên kế hoạch, thực hiện và giám sát hiệu quả các chiến dịch quảng cáo trực tuyến và ngoại tuyến (Google Ads, Facebook, Instagram, SNS, tiktok, thread,...)
• Phân tích kết quả chiến dịch và đề xuất giải pháp cải thiện.
• Xây dựng mối quan hệ với các đối tác truyền thông, blogger, KOLs và các kênh PR khác.
• Quản lý và duy trì hình ảnh thương hiệu của công ty trên các nền tảng truyền thông.
• Thực hiện nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược hiệu quả.
• Thu thập và phân tích dữ liệu để báo cáo hiệu quả hoạt động marketing.
• Quản lý ngân sách marketing để đảm bảo hoạt động hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
Với Mức Lương 700 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
