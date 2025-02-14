Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KAS HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD

• Xây dựng và triển khai các chiến lược marketing nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.

• Lập kế hoạch marketing hàng tuần, tháng, quý và năm phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

• Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing kỹ thuật số (website, mạng xã hội, email marketing).

• Sáng tạo nội dung thu hút khách hàng và tăng mức độ tương tác.

• Lên kế hoạch, thực hiện và giám sát hiệu quả các chiến dịch quảng cáo trực tuyến và ngoại tuyến (Google Ads, Facebook, Instagram, SNS, tiktok, thread,...)

• Phân tích kết quả chiến dịch và đề xuất giải pháp cải thiện.

• Xây dựng mối quan hệ với các đối tác truyền thông, blogger, KOLs và các kênh PR khác.

• Quản lý và duy trì hình ảnh thương hiệu của công ty trên các nền tảng truyền thông.

• Thực hiện nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược hiệu quả.

• Thu thập và phân tích dữ liệu để báo cáo hiệu quả hoạt động marketing.

• Quản lý ngân sách marketing để đảm bảo hoạt động hiệu quả và tiết kiệm chi phí.