Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bến Tre:

- 17 Hai Bà Trưng, Phường An Hội, Thành Phố Bến Tre, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại Học, Chuyên ngành đào tạo: QTKD, Marketing, PR hoặc có bề dày kinh nghiệm liên quan
– Am hiểu về thị trường Trading và Branding đặc biệt là thị trường bán lẻ.
– Nắm vững các kiến thức cơ bản và nâng cao về hoạt động trading marketing và branding
– Có khả năng quản lý thông tin, xử lý thông tin và sáng tạo tốt.
– Có kỹ năng lãnh đạo và khả năng phối hợp đa phòng ban.
– Luôn theo dõi, cập nhật các xu hướng truyền thông, marketing mới nhất
– Không ngại di chuyển trong các Chi nhánh trong hệ thống
– Ưu tiên: Độ tuổi từ 25 đến 35.
– Kinh nghiệm công tác: 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có hiểu biết về Bán lẻ và ngành giáo dục là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong Thì Được Hưởng Những Gì

– Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
– Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
– Mức lương: Cạnh tranh.
– Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cùng các chế độ khác theo Luật lao động.
– Cơ hội đào tạo nâng cấp kỹ năng chuyên môn.
– Tham quan du lịch hằng năm cùng hệ thống.
– Lương tháng thứ 13 và các chính sách khác.Tham gia miễn phí hoặc hỗ trợ học phí các lớp học nâng cao.
– Chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong

Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 17 Hai Bà Trưng, P. An Hội, Tp. Bến Tre

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

