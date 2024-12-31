Tuyển Digital Marketing Public Bank Securities Vietnam Company Limited (PBSV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

• Xây dựng kế hoạch và điều phối việc triển khai chương trình phát triển khách hàng giao dịch chứng khoán từ tệp khách hàng sẵn có từ Ngân hàng;

• Xây dựng và mở rộng mạng lưới kinh doanh với các chi nhánh PBVN, khách hàng doanh nghiệp và tổ chức;

• Xây dựng kế hoạch toàn diện đào tạo các về các sản phẩm, dịch vụ cho đội ngũ nhân sự kinh doanh tại ngân hàng để giới thiệu khách hàng mở tài khoản giao dịch tại Công ty một cách hiệu quả;

• Nghiên cứu các sản phẩm trên thị trường và đối thủ cạnh tranh, phân tích các phân khúc sản phẩm trên thị trường, từ đó đề xuất giải pháp cải tiến sản phẩm/dịch vụ;

• Phát triển các kênh chăm sóc khách hàng, thực hiện khảo sát khách hàng và tiếp nhận phản hồi về chất lượng sản phẩm và dịch vụ từ khách hàng để cải thiện;

• Chịu trách nhiệm xây dựng các giải pháp kinh doanh tổng thể, chính sách kinh doanh và chương trình khuyến mãi để thúc đẩy doanh số;

• Đề xuất chính sách hoa hồng cho đội ngũ bán hàng, đối tác và chuyên viên phát triển khách hành theo thời gian;

• Phát triển chính sách phân loại khách hàng và quản lý danh mục phân loại khách hàng, cung cấp các dịch vụ phù hợp để nâng cao sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng;

• Tổ chức các hoạt động và sự kiện truyền thông nội bộ với các đối tác của PBSV.