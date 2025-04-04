Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH BUDDY HAIRS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH BUDDY HAIRS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

HỘ KINH DOANH BUDDY HAIRS
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
HỘ KINH DOANH BUDDY HAIRS

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại HỘ KINH DOANH BUDDY HAIRS

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8a, ngõ 41 Đông Tác, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Xây dựng, triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, Shopee Ads theo mục tiêu kinh doanh.
Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, Shopee Ads
Lập kế hoạch ngân sách, theo dõi và tối ưu hiệu quả chi tiêu để đạt ROAS, CPA, CPC, CPL tối ưu.
ROAS, CPA, CPC, CPL
Nghiên cứu và xác định tệp khách hàng mục tiêu, xây dựng chiến lược chạy quảng cáo phù hợp.
tệp khách hàng mục tiêu
Theo dõi dữ liệu và phân tích hiệu suất quảng cáo bằng Google Analytics, Facebook Business Manager, Shopee Ads Manager, Google Tag Manager.
Google Analytics, Facebook Business Manager, Shopee Ads Manager, Google Tag Manager
Thực hiện A/B Testing (test nội dung, hình ảnh, targeting) để tối ưu hiệu quả chiến dịch.
A/B Testing
Báo cáo định kỳ về kết quả quảng cáo, đề xuất chiến lược tối ưu hóa ngân sách và nội dung.
Làm việc với team content & design để tạo nội dung quảng cáo hấp dẫn.
team content & design
Phối hợp với team sale & CRM để tối ưu tỷ lệ chuyển đổi từ lead đến khách hàng thực tế.
sale & CRM
Nắm bắt xu hướng digital marketing, cập nhật thuật toán của các nền tảng quảng cáo.
xu hướng digital marketing
Báo cáo công việc theo quy định báo cáo của Công ty
Tham gia các hoạt động đoàn thể, xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Leader Team, chủ doanh nghiệp

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Google Analytics, Facebook Business Manager, Shopee Ads Manager, Google Tag Manager.
Google Analytics, Facebook Business Manager, Shopee Ads Manager, Google Tag Manager
Kỹ năng tối ưu hóa ngân sách và tối đa hóa hiệu quả quảng cáo.
tối ưu hóa ngân sách và tối đa hóa hiệu quả quảng cáo
Kinh nghiệm A/B Testing, Remarketing, Lookalike Audiences.
A/B Testing, Remarketing, Lookalike Audiences
landing page & Shopee Store
Ưu tiên:
Có chứng chỉ Google Ads, Facebook Blueprint, Shopee Ads Certified là một lợi thế.
Google Ads, Facebook Blueprint, Shopee Ads Certified
Đã từng chạy ads cho các ngành E-commerce, F&B, Beauty, B2B…
E-commerce, F&B, Beauty, B2B…

Tại HỘ KINH DOANH BUDDY HAIRS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 10.000.000 - 14.000.000VND + Phụ cấp + Thưởng năng lực
Hưởng chế độ đóng BHXH, BHYT
Founder và môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung năng động.
Được chủ động trao đổi, đề xuất kế hoạch, nguyện vọng để phát triển tối đa năng lực làm việc.
Được hưởng chính sách mua hàng nội bộ với giá ưu đãi.
Thưởng nóng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công việc.
Được tạo điều kiện học hỏi nhằm nâng cao khả năng chuyên môn và đặc biệt nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
Team building, nghỉ mát hàng năm
Tặng quà và tham gia các sự kiện đặc biệt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH BUDDY HAIRS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH BUDDY HAIRS

HỘ KINH DOANH BUDDY HAIRS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 42 ngõ 41 Phố Đông Tác, Phường Kim Liên, Quận Đống đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

