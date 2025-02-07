Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH PHONG CÁCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH PHONG CÁCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH PHONG CÁCH
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH PHONG CÁCH

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH PHONG CÁCH

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10, Tòa Việt Á, 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

2. Xây dựng và phát triển kênh Tiktok doanh nghiệp - Lập kế hoạch và triển khai quảng cáo Tiktok Ads (Theo dõi, phân tích, tối ưu các số liệu và đánh giá, đo lường cho các chiến dịch quảng cáo Tiktok Ads để đảm bảo theo KPI đã được giao)
3. Tối ưu SEO cho web (Lập bảng kế hoạch SEO, xây dựng chiến lược tăng traffic tới website, nghiên cứu về người dùng & đối thủ cạnh tranh, tối ưu Onpage – Offpage, triển khai chiến dịch link building, theo dõi, đánh giá chiến lược SEO, báo cáo kết quả định kỳ theo tháng, quý)

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm làm về Facebook Ads hoặc Tiktok Ads hoặc SEO Web và đã trực tiếp triển khai các chiến dịch trước đây
-Thành thạo sử dụng các công cụ trong Digital Marketing
-Sáng tạo, chủ động trong công việc, có tinh thần cầu tiến và mong muốn làm việc gắn bó lâu dài với công ty
-Giới tính: Nam hoặc nữ
-Độ tuổi: Dưới 30 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH PHONG CÁCH Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng từ 10 - 20 triệu tùy theo năng lực (thỏa thuận) + Thưởng (đạt KPI) + Thưởng cuối năm theo năng lực và tình hình hoạt động của công ty
-Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và các chế độ đãi ngộ khác
-Làm việc trong môi trường văn phòng năng động, chuyên nghiệp và thân thiện
-Được cấp thiết bị làm việc tại văn phòng
-Phụ cấp ăn trưa, gửi xe...
-Thời gian làm việc theo giờ hành chính (T2->T6 + Sáng T7)
- Đặc biệt:
+Có cơ hội được đi du lịch qua các tour thực tế ở Việt Nam và các nước Châu Á
+Được công ty tài trợ 100% học phí khi tham gia các khóa học nâng cao hay cập nhật, xu hướng trong lĩnh vực Digital Marketing

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH PHONG CÁCH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH PHONG CÁCH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH PHONG CÁCH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

