Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH
- Hà Nội:
- Lô 5 +6 KCN Lai Xá, Xã Kim Chung,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Có kinh nghiệm về làm content nhân hiệu - xây dựng thương hiệu cá nhân, content viral, content tiktok.
Xây dựng kịch bản, tham gia sản xuất video trên các nền tảng Reels (Facebook), Short (Youtube), Tiktok,...
Phân tích xu hướng thị trường để lựa chọn chủ đề/nội dung phù hợp trong từng giai đoạn, chiến dịch cụ thể.
Tìm kiếm ý tưởng thiết kế mới, độc đáo, sáng tạo để phát triển sản phẩm.
Tổng hợp báo cáo, đo lường hiệu quả công việc theo ngày/tuần/tháng
Chịu trách nhiệm duy trì, phát triển, quản lý nội dung trên các kênh truyền thông;
Kết hợp cùng team sản xuất quay, dựng video
Tham gia sản xuất nội dung khác khi có yêu cầu từ cấp trên
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Viết bài và chỉnh sửa các nội dung tốt; sáng tạo được nhiều loại nội dung khác nhau, đồng thời hỗ trợ được công việc của team.
Phối hợp với các thành viên trong phòng để từ đó thay đổi và tối ưu về nội dung thu hút nhiều khán giả hơn;
Có kỹ năng tìm kiếm, phân tích thông tin tốt và nhạy bén với các xu hướng thị trường.
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm thiết kế như Photoshop, Canva.
Chủ động, hòa đồng và có khả năng tự học hỏi, phát triển bản thân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các dịp Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch, Tết Âm lịch ;
Thưởng hoàn thành tốt dự án;
Lãnh đạo giỏi, có tâm, nhiệt huyết, truyền cảm hứng và sẵn sàng đầu tư cho sự phát triển của CBNV;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội thể hiện năng lực và thăng tiến;
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN ;
Đi du lịch nghỉ mát hàng năm;
- Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao (bóng đá, chạy, văn nghệ...);
- Làm việc từ 8h00 đến 17h00;
- Nghỉ chủ nhật và 1 thứ 7 trong tháng.
- Hỗ trợ ăn cơm trưa tại Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI