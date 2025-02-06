Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Clever Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Clever Group
- Hà Nội:
- Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tìm kiếm khách hàng phù hợp sử dụng các dịch vụ Công ty cung cấp trên các phương tiện online, offline.
Liên hệ với khách hàng qua email/ messenger/ điện thoại để tư vấn,đàm phán và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ quảng cáo – digital marketing của Công ty: Google Adwords, SEO, Email Marketing, Social Marketing, Tiktok Ads, Youtube Ads….
Làm việc với đối tác cũng như nội bộ để đề xuất các kế hoạch Marketing, phát triển thị trường phù hợp với yêu cầu của Khách hàng
Đàm phán ký kết hợp đồng và duy trì các mối liên hệ với khách hàng thông qua email/messenger/ điện thoại.
Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo của Khách hàng cùng các bộ phận liên quan.
Chăm sóc khách hàng định kỳ hàng tuần/tháng nhằm duy trì quan hệ tốt nhất và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7
Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về ngành marketing, quảng cáo và truyền thông trực tuyến
Kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng Facebook Ads, Google ads…
Có khả năng thuyết trình, thương lương tốt
Tại Công ty Cổ phần Clever Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc T2 - T6 giờ hành chính
Review tăng lương 2 lần/năm
Du lịch 2 lần / năm
Thưởng các đợt lễ Tết (Tết dương, 30/4, 2/9, SN công ty), thưởng Tết tháng 13
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Cùng Cơ hội tiếp cận với "siêu công nghệ" Google & Facebook
Cơ hội được tiếp xúc với các đối tác nước ngoài có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Clever Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
