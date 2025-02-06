Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Clever Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Clever Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty Cổ phần Clever Group
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty Cổ phần Clever Group

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Clever Group

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tìm kiếm khách hàng phù hợp sử dụng các dịch vụ Công ty cung cấp trên các phương tiện online, offline.
Liên hệ với khách hàng qua email/ messenger/ điện thoại để tư vấn,đàm phán và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ quảng cáo – digital marketing của Công ty: Google Adwords, SEO, Email Marketing, Social Marketing, Tiktok Ads, Youtube Ads….
Làm việc với đối tác cũng như nội bộ để đề xuất các kế hoạch Marketing, phát triển thị trường phù hợp với yêu cầu của Khách hàng
Đàm phán ký kết hợp đồng và duy trì các mối liên hệ với khách hàng thông qua email/messenger/ điện thoại.
Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo của Khách hàng cùng các bộ phận liên quan.
Chăm sóc khách hàng định kỳ hàng tuần/tháng nhằm duy trì quan hệ tốt nhất và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7
Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 – 28. Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh, ngoại thương, CNTT hoặc các ngành có liên quan
Có kiến thức về ngành marketing, quảng cáo và truyền thông trực tuyến
Kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng Facebook Ads, Google ads…
Có khả năng thuyết trình, thương lương tốt

Tại Công ty Cổ phần Clever Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000đ - 9.000.000đ + Phụ cấp (ăn trưa, máy tính, xăng xe) + % Hoa hồng
Thời gian làm việc T2 - T6 giờ hành chính
Review tăng lương 2 lần/năm
Du lịch 2 lần / năm
Thưởng các đợt lễ Tết (Tết dương, 30/4, 2/9, SN công ty), thưởng Tết tháng 13
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Cùng Cơ hội tiếp cận với "siêu công nghệ" Google & Facebook
Cơ hội được tiếp xúc với các đối tác nước ngoài có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Clever Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Clever Group

Công ty Cổ phần Clever Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, G1 tòa Fivestar Garden, số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

