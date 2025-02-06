Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Clever Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing

Tìm kiếm khách hàng phù hợp sử dụng các dịch vụ Công ty cung cấp trên các phương tiện online, offline.

Liên hệ với khách hàng qua email/ messenger/ điện thoại để tư vấn,đàm phán và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ quảng cáo – digital marketing của Công ty: Google Adwords, SEO, Email Marketing, Social Marketing, Tiktok Ads, Youtube Ads….

Làm việc với đối tác cũng như nội bộ để đề xuất các kế hoạch Marketing, phát triển thị trường phù hợp với yêu cầu của Khách hàng

Đàm phán ký kết hợp đồng và duy trì các mối liên hệ với khách hàng thông qua email/messenger/ điện thoại.

Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo của Khách hàng cùng các bộ phận liên quan.

Chăm sóc khách hàng định kỳ hàng tuần/tháng nhằm duy trì quan hệ tốt nhất và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7

Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 – 28. Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh, ngoại thương, CNTT hoặc các ngành có liên quan

Có kiến thức về ngành marketing, quảng cáo và truyền thông trực tuyến

Kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng Facebook Ads, Google ads…

Có khả năng thuyết trình, thương lương tốt

Quyền Lợi Được Hưởng Tại Công ty Cổ phần Clever Group

Thu nhập: 7.000.000đ - 9.000.000đ + Phụ cấp (ăn trưa, máy tính, xăng xe) + % Hoa hồng

Thời gian làm việc T2 - T6 giờ hành chính

Review tăng lương 2 lần/năm

Du lịch 2 lần / năm

Thưởng các đợt lễ Tết (Tết dương, 30/4, 2/9, SN công ty), thưởng Tết tháng 13

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Cùng Cơ hội tiếp cận với "siêu công nghệ" Google & Facebook

Cơ hội được tiếp xúc với các đối tác nước ngoài có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực.

Cách Thức Ứng Tuyển

