Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Huy Hoàng - Huy Hoang Bookstore làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Huy Hoàng - Huy Hoang Bookstore
- Hà Nội:
- 110D Ngọc Hà, Đội Cấn,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Sáng tạo nội dung cho các sản phẩm trên thương mại điện tử dạng: chữ, hình ảnh, banner...
Xây dựng nội dung trang trí cho gian hàng thương mại điện tử
Xây dựng kịch bản video ngắn giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng short video
Phối hợp với nhân sự thiết kế để triển khai các nội dung dạng ảnh
Làm việc nhóm cùng nhân sự vận hành sàn để lên chiến thuật triển khai sản phẩm trên thương mại điện tử
Xây dựng nội dung truyền thông cho sản phẩm trên các trang mạng xã hội: Facebook, Tiktok, Instagram, ...
Các công việc liên quan đến nội dung khác được quản lý phân công
Xây dựng và quản lý nội dung tại các điểm chạm nội dung của Công ty tại fanpage, group facebook
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm làm nội dung trên các nền tảng online, mạng xã hội.
Tinh thần kỷ luật cao và trách nhiệm trong công việc.
Tinh thần học hỏi không ngừng, sẵn sàng làm cái mới, thay đổi để đột phá.
Tư duy tích cực, tự tin, chủ động tìm kiếm giải pháp mới.
Yêu thích và mong muốn phát triển bản thân trong mảng thương mại điện tử.
Tại Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Huy Hoàng - Huy Hoang Bookstore Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng thành tích tốt, phụ cấp chuyên cần, ...
Xét tăng lương 6 tháng/lần.
Đóng BHXH, lương tháng 13, team building, company trip, event nội bộ
Được triển khai thực chiến và được phép thất bại.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Huy Hoàng - Huy Hoang Bookstore
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
