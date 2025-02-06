Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Xu Hướng Mới KOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa C Vinaconex 2 Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Lập ý tưởng, kế hoạch, quản lý và thực hiện nội dung của các chiến dịch Marketing

Làm việc với bộ phận Digital Marketing để nghiên cứu đối thủ, tìm kiếm insight khách hàng và trực tiếp sản xuất các bài viết chạy quảng cáo MXH, bài viết SEO trên web.

Chỉnh sửa và đăng tải nội dung lên các social pages của công ty

Thực hiện nỗ lực truyền thông xã hội để cải thiện các KPI, lượt thích, chia sẻ, tweet, vv.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ đại học trở lên các ngành như báo chí, marketing, truyền thông, hoặc các ngành có liên quan

Am hiểu về các nền tảng Social Media cùng các công cụ hỗ trợ liên quan

Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc sáng tạo, trình bày nội dung một cách hiệu quả.

Có khả năng lên kế hoạch, triển khai và đánh giá hiệu quả các chương trình truyền thông.

Quyền Lợi

Lương cứng từ 8Tr+ KPI

Xét thưởng và xét tăng lương hàng năm

Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty

Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật.

Thời gian thử việc: 2 tháng

Lương thử việc: 85% mức lương chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xu Hướng Mới KOS

