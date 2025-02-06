Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Xu Hướng Mới KOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Xu Hướng Mới KOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Công ty TNHH Xu Hướng Mới KOS
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công ty TNHH Xu Hướng Mới KOS

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Xu Hướng Mới KOS

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa C Vinaconex 2 Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Lập ý tưởng, kế hoạch, quản lý và thực hiện nội dung của các chiến dịch Marketing
Làm việc với bộ phận Digital Marketing để nghiên cứu đối thủ, tìm kiếm insight khách hàng và trực tiếp sản xuất các bài viết chạy quảng cáo MXH, bài viết SEO trên web.
Chỉnh sửa và đăng tải nội dung lên các social pages của công ty
Thực hiện nỗ lực truyền thông xã hội để cải thiện các KPI, lượt thích, chia sẻ, tweet, vv.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đại học trở lên các ngành như báo chí, marketing, truyền thông, hoặc các ngành có liên quan
Am hiểu về các nền tảng Social Media cùng các công cụ hỗ trợ liên quan
Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc sáng tạo, trình bày nội dung một cách hiệu quả.
Có khả năng lên kế hoạch, triển khai và đánh giá hiệu quả các chương trình truyền thông.

Tại Công ty TNHH Xu Hướng Mới KOS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8Tr+ KPI
Xét thưởng và xét tăng lương hàng năm
Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty
Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật.
Thời gian thử việc: 2 tháng
Lương thử việc: 85% mức lương chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xu Hướng Mới KOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xu Hướng Mới KOS

Công ty TNHH Xu Hướng Mới KOS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đội 11 Thôn Liên Trì, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

