Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 72 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Thực hiện, setup, tối ưu, báo cáo các chiến dịch Facebook Ads nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận

- Quản lý, xây dựng TKQC, Fanpage phụ của công ty

- Thực hiện, setup, tối ưu, báo cáo các chiến dịch Google Adword nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận

- Thực hiện tối ưu hóa website với các công cụ tìm kiếm.

- Phân tích, lập kế hoạch và triển khai đẩy các từ khóa lên trang đầu của công cụ tìm kiếm

- Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa cho SEO

- Tối ưu SEO onpage, offpage

- Phối hợp với MKT thúc đẩy Traffic về Website, tăng lượt like follow Facebook...

- Tối ưu các chỉ số quảng cáo

- Trách nhiệm, nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm chạy quảng cáo và tối ưu quảng cáo trên nền tảng Facebook (tối thiểu 6 tháng)

- Có kinh nghiệm chạy quảng cáo Google Ads, SEO Web (tối thiểu 6 tháng)

- Biết nghiệp vụ văn phòng cơ bản và thực hiện các báo cáo, đo lường chỉ số

- Có kỹ năng phân tích số liệu, nắm bắt xu hướng...

- Chịu được áp lực công việc

- Yêu thích công việc kinh doanh Online

Tại Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng Thì Được Hưởng Những Gì

► Quyền lợi:

Quyền lợi:

Thu nhập hấp dẫn 09 – 11tr (thỏa thuận theo năng lực).

Được thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, lương tháng thứ 13, thưởng thâm niên, BHXH...

Hỗ trợ ăn trưa 30.000đ/ ca làm việc

Chế độ 12 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin