Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MIC CREATIVE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 6 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MIC CREATIVE
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MIC CREATIVE

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MIC CREATIVE

Mức lương
Đến 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Lô (5+6+7+23+24+25), Ô C2

- NO, khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hoà, quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 6 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo trên các kênh Facebook, Google, Zalo, Tiktok,…
Lập kế hoạch
triển khai
Theo dõi, phân tích chỉ số, lập báo cáo hiệu quả chiến dịch.
Theo dõi, phân tích
lập báo cáo
Liên tục tối ưu hoá các quảng cáo của khách hàng.
Liên tục tối ưu hoá
Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của kênh quảng cáo.
Nghiên cứu, cập nhật
Hỗ trợ các hoạt động Digital Marketing khác trong chiến dịch tổng thể.
Hỗ trợ

Với Mức Lương Đến 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân
Có tư duy, kiến thức nền tảng
Ham học hỏi và chia sẻ, chủ động trong công việc.
Tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc, túc trực theo dõi chiến dịch 24/7 khi cần thiết.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Là sinh viên năm cuối (vừa hoàn thành khóa luận) hoặc mới ra trường chưa có kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MIC CREATIVE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 0 - 6tr (Có thể thỏa thuận theo năng lực) + Thưởng.
Được xét duyệt điều chỉnh mức lương ngay khi đạt hiệu quả tốt trong công việc.
Môi trường không gò bó luật lệ, làm việc vì hiệu quả, trang phục tùy sở thích.
Khu vực Pantry cung cấp sẵn đồ uống và đồ ăn nhẹ.
Cơ hội phát triển và thăng tiến lên các vị trí cấp cao.
Được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn.
12 ngày nghỉ phép trong năm.
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành: Bảo hiểm xã hội (nếu lên chính thức)… và các phúc lợi: 20/10, sinh nhật, lễ tết,…. theo quy định của công ty.
Bảo hiểm xã hội (nếu lên chính thức)…
phúc lợi: 20/10, sinh nhật, lễ tết,…
Được hỗ trợ gửi xe tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MIC CREATIVE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MIC CREATIVE

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MIC CREATIVE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, 357-359 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

