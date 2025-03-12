Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MIC CREATIVE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 6 Triệu

Mức lương Đến 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Lô (5+6+7+23+24+25), Ô C2 - NO, khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hoà, quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 6 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo trên các kênh Facebook, Google, Zalo, Tiktok,…

Theo dõi, phân tích chỉ số, lập báo cáo hiệu quả chiến dịch.

Liên tục tối ưu hoá các quảng cáo của khách hàng.

Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của kênh quảng cáo.

Hỗ trợ các hoạt động Digital Marketing khác trong chiến dịch tổng thể.

Với Mức Lương Đến 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân

Có tư duy, kiến thức nền tảng

Ham học hỏi và chia sẻ, chủ động trong công việc.

Tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc, túc trực theo dõi chiến dịch 24/7 khi cần thiết.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Là sinh viên năm cuối (vừa hoàn thành khóa luận) hoặc mới ra trường chưa có kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MIC CREATIVE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 0 - 6tr (Có thể thỏa thuận theo năng lực) + Thưởng.

Được xét duyệt điều chỉnh mức lương ngay khi đạt hiệu quả tốt trong công việc.

Môi trường không gò bó luật lệ, làm việc vì hiệu quả, trang phục tùy sở thích.

Khu vực Pantry cung cấp sẵn đồ uống và đồ ăn nhẹ.

Cơ hội phát triển và thăng tiến lên các vị trí cấp cao.

Được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn.

12 ngày nghỉ phép trong năm.

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành: Bảo hiểm xã hội (nếu lên chính thức)… và các phúc lợi: 20/10, sinh nhật, lễ tết,…. theo quy định của công ty.

Bảo hiểm xã hội (nếu lên chính thức)…

phúc lợi: 20/10, sinh nhật, lễ tết,…

Được hỗ trợ gửi xe tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO MIC CREATIVE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.