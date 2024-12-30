Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Giáo dục.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 Triệu

- Xây dựng và quản lý chiến dịch quảng cáo FB, GG, youtube, Tiktok, email, zalo.... đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng contact.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing trên các kênh (Social media,Viral Youtube, Viral Facebook…)

- Phát triển hệ thống KPI đo lường và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch.

- Nghiên cứu hành vi khách hàng trên Digital Marketing, nắm vững Khách hàng mục tiêu theo từng kênh Marketing

- Xây dựng phát triển các kênh Marketing Online mới

- Triển khai, Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo. Rà soát đánh giá và thay đổi để phù hợp với yêu cầu của từng chiến dịch quảng cáo.

- Quản lý, đào tạo nhân viên trong nhóm