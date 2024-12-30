Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Giáo dục.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Giáo dục.vn
- Hà Nội: Nhà số 2 thuộc khu tập thể cảnh sát kinh tế (đối diện chung cư X2), ngõ 34, Phố Nghĩa Đô, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 500 Triệu
- Xây dựng và quản lý chiến dịch quảng cáo FB, GG, youtube, Tiktok, email, zalo.... đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng contact.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing trên các kênh (Social media,Viral Youtube, Viral Facebook…)
- Phát triển hệ thống KPI đo lường và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch.
- Nghiên cứu hành vi khách hàng trên Digital Marketing, nắm vững Khách hàng mục tiêu theo từng kênh Marketing
- Xây dựng phát triển các kênh Marketing Online mới
- Triển khai, Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo. Rà soát đánh giá và thay đổi để phù hợp với yêu cầu của từng chiến dịch quảng cáo.
- Quản lý, đào tạo nhân viên trong nhóm
Với Mức Lương Từ 500 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 12 tháng trở lên.
- Có kinh nghiệm trong ngành Giáo dục
Yêu cầu ưu tiên:
Tại Công ty Cổ phần Giáo dục.vn Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục.vn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
