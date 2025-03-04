Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 21, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, Số 15 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

• Quản lý hoạt động cửa hàng trọng điểm trên địa bàn.
• Truyền đạt tiêu chuẩn hoạt động của hãng tới cửa hàng trên địa bàn.
• Chịu trách nhiệm đạt chỉ tiêu doanh số cửa hàng trên địa bàn.
• Xây dựng mô hình cửa hàng tiêu chuẩn Jomoo, đảm bảo nhận diện hình ảnh và tiêu chuẩn trưng bày.
• Triển khai các hoạt động marketing tại cửa hàng.
• Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, xu hướng kiến trúc, xu hướng ngành.
• Đào tạo nhân viên cửa hàng, nhà phân phối, nhà bán lẻ.
*** Thời gian làm việc: từ 8h30-17h30, từ thứ Hai đến thứ Sáu

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
• Có kinh nghiệm trade marketing hoặc kinh doanh ngành thiết bị vệ sinh, thiết bị phòng tắm, vật liệu nội thất.
• Giao tiếp tốt, có kỹ năng phối hợp tổ chức, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhóm.
• Có khả năng đi công tác và chịu áp lực cao;
• Ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng Anh, tiếng Trung
• Trung thực, chăm chỉ, tự giác.

Tại Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực, từ 20tr trở lên
• Thưởng tháng, thưởng năm.
• Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
• Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, thân thiện.
• Tham gia đào tạo tại trụ sở chính tại Trung Quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam

Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 21, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, Số 15 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

