Tuyển Digital Marketing IE&Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

IE&Co
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
IE&Co

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại IE&Co

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 19 ngõ 125 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng nội dung & thương hiệu:
Lên kế hoạch và sản xuất nội dung (bài viết, hình ảnh, video) trên các kênh truyền thông.
Quản lý và phát triển kênh truyền thông, social media và các nền tảng khác.
Xây dựng cộng đồng người theo dõi và tương tác với khách hàng tiềm năng.
Thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh, video cơ bản:
Sử dụng Canva/Photoshop hoặc tương tự để tạo hình ảnh quảng cáo, banner, poster..
Chỉnh sửa video đơn giản (CapCut, Premiere Pro) cho các chiến dịch truyền thông và quảng cáo.
Chạy quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng (Leads):
Xây dựng, triển khai, và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads, và TikTok Ads.
Phân tích dữ liệu quảng cáo, tối ưu chi phí/lead và hiệu suất chiến dịch.
Báo cáo & phân tích:
Báo cáo kết quả công việc hàng tuần/tháng và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm Digital Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành dịch vụ hoặc ngành liên quan.
Có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch nội dung và triển khai các chiến dịch quảng cáo số.
Kỹ năng viết content tốt, sáng tạo và phù hợp với tệp khách hàng trong lĩnh vực giáo dục.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và tối ưu quảng cáo để đạt hiệu quả cao nhất.
Chủ động, sáng tạo, cam kết với kết quả công việc.

Tại IE&Co Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du lịch
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại IE&Co

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

IE&Co

IE&Co

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 19/125 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

