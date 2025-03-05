Tuyển Digital Marketing Capi Creative Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 35 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tham gia sáng tạo nội dung trên Tiktok và Facebook, hỗ trợ viết kịch bản, nội dung cho video, bài đăng trên mạng xã hội và các nền tảng khác.

Tìm kiếm, tổng hợp nguồn tài liệu tham khảo để tối ưu chất lượng nội dung.

Kiểm tra chất lượng nội dung trước khi đăng tải, đảm bảo tuân thủ Guideline.

Hỗ trợ phân tích hiệu quả nội dung, đề xuất phương án cải thiện.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ cử nhân hoặc đã có ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm liên quan tới vị trí ứng tuyển.

Có kỹ năng quay Edit video cơ bản (CapCut, Premiere, v.v. ).

Nhạy bén với xu hướng, sáng tạo trong và ngoài nước (Instagram, Douyin) và có tư duy kể chuyện hấp dẫn.

Hiểu thuật toán nền tảng và đọc báo cáo, phân tích số liệu trong Meta Business Suite và Tiktok Studio.

Kỹ năng diễn xuất cơ bản, tự tin xuất hiện trước máy quay là điểm cộng.

Chủ động, linh hoạt, có tinh thần học hỏi và có trách nhiệm, giao tiếp hiệu quả và có khả năng làm việc nhóm tốt.

Thường xuyên cập nhật các Content meme, giải trí trên Instagram Reel là một lợi thế.

Tại Capi Creative Design Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng.

Xét tăng lương 2 lần, vào cuối tháng 6 và cuối tháng 12 hàng năm.

Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13.

Môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện, cởi mở, trẻ trung, linh hoạt.

Tham gia các buổi training nội bộ nâng cao kỹ năng, chuyên môn.

Tham gia các hoạt động sinh nhật, vui chơi giải trí, du lịch, Team building, Tea-break cùng các thành viên trong công ty.

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật LĐ và quy chế Công ty.

Phụ cấp phí gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Capi Creative Design

