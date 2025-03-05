Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, toà nhà PHC Complex, 158 Nguyễn Sơn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

· Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí, Marketing, Kinh tế hoặc PR

· Sáng tạo, linh hoạt

· Tinh thần trách nhiệm với công việc

· Không ngừng học hỏi và tư duy cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 13-16 triệu (có thể deal thêm theo năng lực khi phỏng vấn)

• Được hỗ trợ chi phí gửi xe

• Được ghi nhận và được hưởng đầy đủ chế độ thưởng Lễ Tết của Công ty

• Đồng nghiệp thân thiện, sếp tâm lý.

• Làm việc cùng đội ngũ chuyên nghiệp, quản lý tâm huyết, sếp có tầm.

• Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước

• Thưởng lễ tết, thưởng theo hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, tháng lương thứ 13.

• Được huấn luyện và đào tạo các kỹ năng cần thiết; tham gia các khoá học nhằm phát triển năng lực toàn diện; có lộ trình phát triển và thăng tiến

• Hưởng chế độ bảo hiểm: BHXH , BHYT, các chế độ và quyền lợi người lao động theo Luật Lao động

• Các hoạt động văn hoá nội bộ giúp gắn kết các cá nhân trong doanh nghiệp, tham gia event của công ty.

• Chính sách mua hàng nội bộ.

• Du lịch năm cùng công ty và các chế độ quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI MỸ

