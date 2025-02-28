Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ Mandu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Mandu
- Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Được đào tạo, hướng dẫn cụ thể để thực hiện các công việc:
1. Quản lý tài nguyên digital: page, tài khoản quảng cáo...và xử lý tình huống phát sinh (kháng tài khoản, kháng page...)
2. Chạy quảng cáo Facebook:
a. Lập kế hoạch và triển khai, theo dõi quảng cáo Facebook.
b. Viết content quảng cáo, hỗ trợ đăng bài trên Facebook.
c. Đọc, tổng hợp báo cáo, phân tích dữ liệu quảng cáo và đưa ra phương án xử lý phù hợp.
3. Phát triển thêm kênh quảng cáo: Zalo, TikTok, Google.
4. Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của trưởng nhóm Marketing.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết lên Camp quảng cáo facebook là lợi thế
- Có khả năng chỉnh sửa ảnh/ video cơ bản là điểm cộng.
- Ham học hỏi, tư duy nhanh nhạy; Sẵn sàng thích nghi và thử mới.
- Có thể thực tập full-time
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Mandu Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo từ A-Z, thực chiến trong công việc.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hướng tới hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Mandu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
