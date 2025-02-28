Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ Mandu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Công nghệ Mandu
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Mandu

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Mandu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Được đào tạo, hướng dẫn cụ thể để thực hiện các công việc:
1. Quản lý tài nguyên digital: page, tài khoản quảng cáo...và xử lý tình huống phát sinh (kháng tài khoản, kháng page...)
1. Quản lý tài nguyên digital:
2. Chạy quảng cáo Facebook:
a. Lập kế hoạch và triển khai, theo dõi quảng cáo Facebook.
b. Viết content quảng cáo, hỗ trợ đăng bài trên Facebook.
c. Đọc, tổng hợp báo cáo, phân tích dữ liệu quảng cáo và đưa ra phương án xử lý phù hợp.
3. Phát triển thêm kênh quảng cáo: Zalo, TikTok, Google.
3. Phát triển thêm kênh quảng cáo:
4. Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của trưởng nhóm Marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có hiểu biết căn bản về Marketing nói chung và Digital Marketing, Facebook Ads.
- Biết lên Camp quảng cáo facebook là lợi thế
- Có khả năng chỉnh sửa ảnh/ video cơ bản là điểm cộng.
- Ham học hỏi, tư duy nhanh nhạy; Sẵn sàng thích nghi và thử mới.
- Có thể thực tập full-time

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Mandu Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ gửi xe, ăn trưa, cung cấp đầy đủ trà, cà phê và đồ ăn vặt miễn phí. Ngoài ra, bạn sẽ được đi du lịch hàng năm và tham gia nhiều hoạt động sự kiện kết nối khác trong năm theo chính sách phúc lợi của công ty.
- Được đào tạo từ A-Z, thực chiến trong công việc.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hướng tới hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Mandu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Mandu

Công ty Cổ phần Công nghệ Mandu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 - Toà D - 15 Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân - Hà Nội

