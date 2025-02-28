Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ Mandu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Được đào tạo, hướng dẫn cụ thể để thực hiện các công việc:

1. Quản lý tài nguyên digital: page, tài khoản quảng cáo...và xử lý tình huống phát sinh (kháng tài khoản, kháng page...)

2. Chạy quảng cáo Facebook:

a. Lập kế hoạch và triển khai, theo dõi quảng cáo Facebook.

b. Viết content quảng cáo, hỗ trợ đăng bài trên Facebook.

c. Đọc, tổng hợp báo cáo, phân tích dữ liệu quảng cáo và đưa ra phương án xử lý phù hợp.

3. Phát triển thêm kênh quảng cáo: Zalo, TikTok, Google.

4. Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của trưởng nhóm Marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có hiểu biết căn bản về Marketing nói chung và Digital Marketing, Facebook Ads.

- Biết lên Camp quảng cáo facebook là lợi thế

- Có khả năng chỉnh sửa ảnh/ video cơ bản là điểm cộng.

- Ham học hỏi, tư duy nhanh nhạy; Sẵn sàng thích nghi và thử mới.

- Có thể thực tập full-time

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Mandu Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ gửi xe, ăn trưa, cung cấp đầy đủ trà, cà phê và đồ ăn vặt miễn phí. Ngoài ra, bạn sẽ được đi du lịch hàng năm và tham gia nhiều hoạt động sự kiện kết nối khác trong năm theo chính sách phúc lợi của công ty.

- Được đào tạo từ A-Z, thực chiến trong công việc.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hướng tới hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Mandu

