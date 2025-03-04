Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 19 Tố Hữu_Trung Văn_Nam Từ Liêm_Hà Nội., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Lập kế hoạch sáng tạo nội dung, viết kịch bản cho các kênh truyền thông theo định hướng của công ty (Tiktok, Facebook...)

Phối hợp với phòng ban khác để tổ chức sản xuất nội dung, bài đăng, quay chụp video

Liên tục cập nhật các xu hướng, các tuyến bài phù hợp với các nền tảng

Điều phối các hoạt động liên quan đến sản xuất nội dung

Theo dõi đo lường hiệu quả của các tuyến nội dung.

Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và ban lãnh đạo công ty

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các lĩnh vực có liên quan

Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên đã có kinh nghiệm mảng dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.

Am hiểu về các mạng xã hội & thương mại điện tử.

Nhạy cảm với các xu hướng xã hội

Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu..

Có khả năng lập kế hoạch và hoàn thành công việc đúng thời hạn

Chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm cao

Ưu tiên có khả năng quay, chụp, chỉnh sửa video cơ bản (Capcut pro,..)

Địa điểm làm việc: Tầng 3, Sảnh A, Tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thời gian làm việc: 8h - 17h30 (Thứ 7 có thể về sớm, không check out vẫn full lương)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Về thu nhập:

Range lương 12.000.000 - 14.000.000VND/tháng

Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng

Thưởng tháng lương thứ 13,14,15

Review tăng lương cố định 2 lần/năm

Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều có thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)

Về các cơ hội phát triển:

Công ty quan tâm về phát triển nguồn lực nội bộ: outsource các gói đào tạo từ chuyên gia và các khóa đào tạo chuyên môn nội bộ.

Về môi trường và con người:

Các hoạt động kết nối (picnic, sinh nhật, workshop...) siêu thú vị định kỳ hàng tháng

Du lịch, team building, tôn vinh, Year End party..

Các CLB cầu lông, chạy bộ, đạp xe tự do (Không bắt buộc)

Văn phòng tiện ích: Ghế Massage, tủ lạnh, thảm nghỉ trưa, tủ nước & đồ ăn nhẹ free

Chính sách mua hàng nội bộ với chiết khấu ưu đãi (Mẹ & bé, Sữa, TPCN)

Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, năng lượng tích cực và cầu thị.

BGD lắng nghe và trân trọng đóng góp của nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

