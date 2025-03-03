Tuyển Digital Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 39 Triệu

Mức lương 30 - 39 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 - 10 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô S5 - 11 cụm làng nghề sản xuất tập trung Triều khúc - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc

- Chịu trách nhiệm chính trong việc mở rộng thị trường cung cấp sản phẩm Hàn, cắt, Robot, máy CNC, Vision,... nhằm đạt được doanh thu.

- Nghiên cứu thị trường và đề xuất các chiến lược kinh doanh nhằm tạo ra sự khác biệt so với đối thủ về mặt chất lượng dịch vụ, thu hút được nhiều đối tác lớn nhằm đẩy mạnh chiếm lĩnh thị phần trên toàn quốc.

- Khai thác và phát triển thị trường mới để tăng doanh thu đồng thời xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Tham mưu, tư vấn, định hướng, hoạch định chiến lược phát triển thị trường phù hợp với định hướng chiến lược chung và cơ cấu sản phẩm của Công ty.

- Duy trì và báo cáo các chương trình phát triển thị trường

- Ưu tiên các ứng viên có thể di chuyển và đi công tác trong/ ngoài nước

Yêu Cầu Công Việc

- Biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung hoặc Tiếng Hàn (Ưu tiên ứng viên Tiếng Hàn)

- Ưu tiên ứng viên biết về Design thinking, Project management

Quyền Lợi

- Mức lương cạnh tranh, bao gồm 13 tháng lương và thưởng hiệu suất hàng năm.

- Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Hỗ trợ chi phí ăn trưa và các khoản phụ cấp khác theo chính sách công ty.

- Cung cấp các khóa đào tạo và phát triển nghề nghiệp để nâng cao kỹ năng và kiến thức.

- Ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định, cùng với các ngày lễ theo luật lao động.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, và cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

