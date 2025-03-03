Tuyển Digital Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 39 Triệu

Tuyển Digital Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 39 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
JobsGO Recruit

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại JobsGO Recruit

Mức lương
30 - 39 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 - 10 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lô S5

- 11 cụm làng nghề sản xuất tập trung Triều khúc

- Tân Triều

- Thanh Trì

- Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 30 - 39 Triệu

- Chịu trách nhiệm chính trong việc mở rộng thị trường cung cấp sản phẩm Hàn, cắt, Robot, máy CNC, Vision,... nhằm đạt được doanh thu.
- Nghiên cứu thị trường và đề xuất các chiến lược kinh doanh nhằm tạo ra sự khác biệt so với đối thủ về mặt chất lượng dịch vụ, thu hút được nhiều đối tác lớn nhằm đẩy mạnh chiếm lĩnh thị phần trên toàn quốc.
- Khai thác và phát triển thị trường mới để tăng doanh thu đồng thời xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Tham mưu, tư vấn, định hướng, hoạch định chiến lược phát triển thị trường phù hợp với định hướng chiến lược chung và cơ cấu sản phẩm của Công ty.
- Duy trì và báo cáo các chương trình phát triển thị trường
- Ưu tiên các ứng viên có thể di chuyển và đi công tác trong/ ngoài nước

Với Mức Lương 30 - 39 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung hoặc Tiếng Hàn (Ưu tiên ứng viên Tiếng Hàn)
- Ưu tiên ứng viên biết về Design thinking, Project management

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, bao gồm 13 tháng lương và thưởng hiệu suất hàng năm.
- Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Hỗ trợ chi phí ăn trưa và các khoản phụ cấp khác theo chính sách công ty.
- Cung cấp các khóa đào tạo và phát triển nghề nghiệp để nâng cao kỹ năng và kiến thức.
- Ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định, cùng với các ngày lễ theo luật lao động.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, và cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

