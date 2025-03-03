Tuyển Digital Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại JobsGO Recruit
- Hà Nội:
- 70 Nam Đuống – Thượng Thanh – Long Biên – Hà Nội, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Tiến hành thu thập thông tin từ các điểm bán lẻ, thị trường nhằm phân tích báo cáo về biến động sản lượng bán ra, xu hướng mua hàng và sử dụng, các kế hoạch trade marketing của đối thủ
Xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược marketing dựa trên định hướng phát triển thương hiệu công ty
Xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng
Giám sát, đánh giá các hoạt động trưng bày POSM (POSM - là tổng hợp tất cả các vật dụng hỗ trợ cho việc bán hàng tại địa điểm bán lẻ, hội chợ, triển lãm nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu), quảng cáo triển khai theo tiến độ đề ra
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng
Nhạy cảm về kinh doanh, kinh tế và thị trường, hiểu được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh cho phù hợp
Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm
Thích nghi nhanh chóng với môi trường làm việc
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT & BHTN theo quy định
Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng với sự lớn mạnh của công ty;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
