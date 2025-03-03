Tuyển Digital Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 70 Nam Đuống – Thượng Thanh – Long Biên – Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Tiến hành thu thập thông tin từ các điểm bán lẻ, thị trường nhằm phân tích báo cáo về biến động sản lượng bán ra, xu hướng mua hàng và sử dụng, các kế hoạch trade marketing của đối thủ

Xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược marketing dựa trên định hướng phát triển thương hiệu công ty

Xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng

Giám sát, đánh giá các hoạt động trưng bày POSM (POSM - là tổng hợp tất cả các vật dụng hỗ trợ cho việc bán hàng tại địa điểm bán lẻ, hội chợ, triển lãm nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu), quảng cáo triển khai theo tiến độ đề ra

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành marketing

Thành thạo tin học văn phòng

Nhạy cảm về kinh doanh, kinh tế và thị trường, hiểu được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh cho phù hợp

Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm

Thích nghi nhanh chóng với môi trường làm việc

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 11-15tr

Được đóng BHXH, BHYT & BHTN theo quy định

Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng với sự lớn mạnh của công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

