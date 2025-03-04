Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: tầng 4, tòa nhà 97
- 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ thực hiện các hoạt động SEO website nhằm tối ưu hóa thứ hạng tìm kiếm
Tham gia quản lý và triển khai quảng cáo trên các nền tảng Social của công ty (Facebook, TikTok, YouTube...)
Phối hợp với team Content và Thiết kế để xây dựng nội dung thu hút, tối ưu hiệu quả marketing
Theo dõi, đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch Digital Marketing
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Marketing, ưu tiên ứng viên học đúng chuyên ngành Digital Marketing
Có thể đi làm fulltime
Có định hướng rõ ràng theo đuổi sự nghiệp Digital Marketing
Chủ động, sáng tạo, ham học hỏi và có trách nhiệm trong công việc
Có kiến thức cơ bản về SEO, quảng cáo trên các nền tảng Social là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ ăn trưa, gửi xe
Được thưởng hiệu quả công việc theo KPI của phòng Marketing
Được đào tạo bài bản về Digital Marketing, đặc biệt là SEO
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập
Làm việc trong môi trường công nghệ trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
