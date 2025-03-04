Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 4, tòa nhà 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ thực hiện các hoạt động SEO website nhằm tối ưu hóa thứ hạng tìm kiếm

Tham gia quản lý và triển khai quảng cáo trên các nền tảng Social của công ty (Facebook, TikTok, YouTube...)

Phối hợp với team Content và Thiết kế để xây dựng nội dung thu hút, tối ưu hiệu quả marketing

Theo dõi, đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch Digital Marketing

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Marketing, ưu tiên ứng viên học đúng chuyên ngành Digital Marketing

Có thể đi làm fulltime

Có định hướng rõ ràng theo đuổi sự nghiệp Digital Marketing

Chủ động, sáng tạo, ham học hỏi và có trách nhiệm trong công việc

Có kiến thức cơ bản về SEO, quảng cáo trên các nền tảng Social là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ ăn trưa, gửi xe

Được thưởng hiệu quả công việc theo KPI của phòng Marketing

Được đào tạo bài bản về Digital Marketing, đặc biệt là SEO

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập

Làm việc trong môi trường công nghệ trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin